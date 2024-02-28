З чорносливом і горіхами: рецепт салату "Коханка"

Скоріше за все цей салат назвали так через яскравий і оригінальний смак. Але він чимось нагадує "шубу", оскільки до складу входить буряк і морква.

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Цей салат також називають "Закохані" та "Ніжність". Тому що до складу входять такі прості афродизіаки, як родзинки, чорнослив і горіхи. Салат, як пишуть у соцмережах, придумали понад 30 років тому.

У будь-якому разі салат сподобається всім, хто любить варений буряк у різних ідеальних поєднаннях. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Страва виходить ошатною і при цьому ситною — те, що потрібно для святкового столу.

Салат "Коханка"

Інгредієнти:

буряк — 300 г;

морква — 300 г;

твердий сир — 200 г;

майонез — 120 г;

очищені волоські горіхи — 100 г;

чорнослив — 70 г;

родзинки — 30 г;

1 зубчик часнику;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Спочатку підготуйте всі інгредієнти для салату. Буряк загорніть у фольгу, покладіть на деко і запікайте в духовці приблизно годину за 200 °C. Його можна і відварити, але запечений буряк смачніший.

Моркву відваріть, або запечіть. Натріть буряк і моркву на середній тертці. Чорнослив і родзинки залийте гарячою водою і залиште на 10 хвилин. Обсушіть, наріжте дрібними кубиками.

Змішайте моркву з чорносливом і родзинками, відставте вбік. Очищені волоські горіхи підрум'яньте на сковороді без олії. Остудіть і дрібно порубайте. Буряк натріть на крупній тертці та змішайте з горіхами.

Сир натріть на крупній тертці. Часник пропустіть через прес, змішайте з майонезом, поперчіть, за необхідності посоліть, ретельно перемішайте.

Сформуйте салат на великому блюді за допомогою кулінарного кільця. Викладіть шар моркви, змастіть часниковим майонезом. Посипте сиром, після розподіліть буряк із горіхами, змастіть майонезом, що залишився. Приберіть у холодильник на годину. Перед подачею зніміть кільце.

Якщо вам не подобаються родзинки, то можете їх не додавати. Але чорнослив обов'язковий, він надає приємного аромату та смаку.

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