Салат із яловичою печінкою: рецепт ситної страви

Це смачний салат, до якого входять найпростіші та найдоступніші інгредієнти. Приготувати його дуже легко.

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Салат із яловичою печінкою готується просто і продукти для нього звичайнісінькі, які можна знайти в будь-якому магазині. Також до салату входять, серед інших інгредієнтів, яєчні млинці та волоські горіхи. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.

Салат із яловичою печінкою

Інгредієнти:

300 г яловичої печінки;

200 г цибулі;

200 г моркви;

30 г волоських горіхів;

3 яйця;

1-3 зубчики часнику;

1 ст. л. винного або яблучного оцту 6%;

майонез;

рослинна олія для смаження;

сіль.

Цибулю почистіть і поріжте тонкими півкільцями. Посмажте до прозорості та легкої золотистості й трохи підсоліть.

Моркву почистіть, натріть на крупній тертці та смажте, поки вона не стане м'якою. Додайте в салатник до смаженої цибулі.

І готуйте яєчні млинці. Яйце з дрібкою солі збийте вінчиком. Вилийте на розігріту пательню і посмажте млинець. Також посмажте й інші млинці. Згорніть готові млинці в рулетики та поріжте на смужки.

Горіхи крупно порубайте і злегка підсушіть на сухій сковороді.

І готуйте яловичу печінку. Помийте та зніміть плівку. Наріжте печінку тонкими вузькими смужками. Щоб добре різалося, можна протягом години підморозити печінку в морозилці.

Смажте скибочки печінки на сильно розігрітій сковорідці на рослинній олії, активно помішуючи 2-3 хвилини. Більше смажити не треба, інакше печінка стане жорсткою.

Готову печінку перекладіть до всіх компонентів у салатник.

Додайте трохи майонезу, оцет, видавлений через прес часник, перемішайте і досоліть, якщо потрібно.

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