Салат "Парус" із чіпсами: як приготувати смачну та красиву страву

Цей салат готувати дуже просто. Усі інгредієнти викладаються шарами.

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Салат "Парус" — це смачна і нескладна страва, з якою легко впорається навіть недосвідчений кулінар. Просто подрібніть усі інгредієнти і викладіть їх шарами, промазуючи майонезом, а потім дайте трохи постояти в холодильнику. Як приготувати салат, поділилися на сайті Cookpad.

Салат "Парус" із чіпсами

Інгредієнти:

копчене куряче філе — 1 шт;

консервована кукурудза — 150 г;

морква по-корейськи — 150 г;

три яйця;

твердий сир — 50 г;

упаковка чіпсів;

кріп, петрушка, сіль, майонез.

Копчене куряче філе наріжте маленькими кубиками та змішайте з невеликою кількістю майонезу. І краще використовувати кулінарне кільце. Спочатку викладіть курку на тарілку.

Варені круто яйця дрібно наріжте, подрібніть кріп і петрушку. Змішайте яйця із зеленню та перемішайте з майонезом.

Викладіть шар морквини по-корейськи та розрівняйте. Промажте майонезом і викладіть рівним шаром кукурудзу.

Далі викладіть шар яєць із зеленню. Потім шар сиру, потім шар подрібнених чіпсів. І приберіть у холодильник на 30 хвилин.

Перед подачею акуратно, щоб не пошкодити шари, зніміть кулінарне кільце. Прикрасьте салат чіпсами, що залишилися, поставивши їх вертикально, як вітрила, і подавайте до столу.

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