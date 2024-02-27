Салат "Парус" із чіпсами: як приготувати смачну та красиву страву
Цей салат готувати дуже просто. Усі інгредієнти викладаються шарами.
Салат "Парус" — це смачна і нескладна страва, з якою легко впорається навіть недосвідчений кулінар. Просто подрібніть усі інгредієнти і викладіть їх шарами, промазуючи майонезом, а потім дайте трохи постояти в холодильнику. Як приготувати салат, поділилися на сайті Cookpad.
Салат "Парус" із чіпсами
Інгредієнти:
- копчене куряче філе — 1 шт;
- консервована кукурудза — 150 г;
- морква по-корейськи — 150 г;
- три яйця;
- твердий сир — 50 г;
- упаковка чіпсів;
- кріп, петрушка, сіль, майонез.
Копчене куряче філе наріжте маленькими кубиками та змішайте з невеликою кількістю майонезу. І краще використовувати кулінарне кільце. Спочатку викладіть курку на тарілку.
Варені круто яйця дрібно наріжте, подрібніть кріп і петрушку. Змішайте яйця із зеленню та перемішайте з майонезом.
Викладіть шар морквини по-корейськи та розрівняйте. Промажте майонезом і викладіть рівним шаром кукурудзу.
Далі викладіть шар яєць із зеленню. Потім шар сиру, потім шар подрібнених чіпсів. І приберіть у холодильник на 30 хвилин.
Перед подачею акуратно, щоб не пошкодити шари, зніміть кулінарне кільце. Прикрасьте салат чіпсами, що залишилися, поставивши їх вертикально, як вітрила, і подавайте до столу.
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