Салат "Парус" с чипсами: как приготовить вкусное и красивое блюдо

Этот салат готовить очень просто. Все ингредиенты выкладываются слоями.

Related video

Салат "Парус" — это вкусное и несложное блюдо, с которым легко справится даже самый неопытный кулинар. Просто измельчите все ингредиенты и выложите их слоями, промазывая майонезом, а затем дайте немного постоять в холодильнике. Как приготовить салат, поделились на сайте Cookpad.

Салат "Парус" с чипсами

Ингредиенты:

копченое куриное филе – 1 шт;

консервированная кукуруза – 150 г;

морковь по-корейски – 150 г;

три яйца;

твердый сыр – 50 г;

упаковка чипсов;

укроп, петрушка, соль, майонез.

Копченое куриное филе нарежьте маленькими кубиками и смешайте с небольшим количеством майонеза. И лучше использовать кулинарное кольцо. Сначала выложите курицу на тарелку.

Вареные вкрутую яйца мелко нарежьте, измельчите укроп и петрушку. Смешайте яйца с зеленью и перемешайте с майонезом.

Выложите слой морковки по-корейски и разровняйте. Промажьте майонезом и выложите ровным слоем кукурузу.

Далее выложите слой яиц с зеленью. Потом слой сыра, потом слой измельченных чипсов. И уберите в холодильник на 30 минут.

Перед подачей аккуратно, чтобы не повредить слои, снимите кулинарное кольцо. Украсьте салат оставшимися чипсами, поставив их вертикально, как паруса, и подавайте к столу.

Читайте также:

Салат "Восторг": пошаговый рецепт сытного мясного салата

Веночек из тунца: рецепт легкой и очень вкусной закуски

Салат "Киевский": как приготовить вкусную альтернативу "Оливье"