Салат "Парус" с чипсами: как приготовить вкусное и красивое блюдо
Этот салат готовить очень просто. Все ингредиенты выкладываются слоями.
Салат "Парус" — это вкусное и несложное блюдо, с которым легко справится даже самый неопытный кулинар. Просто измельчите все ингредиенты и выложите их слоями, промазывая майонезом, а затем дайте немного постоять в холодильнике. Как приготовить салат, поделились на сайте Cookpad.
Салат "Парус" с чипсами
Ингредиенты:
- копченое куриное филе – 1 шт;
- консервированная кукуруза – 150 г;
- морковь по-корейски – 150 г;
- три яйца;
- твердый сыр – 50 г;
- упаковка чипсов;
- укроп, петрушка, соль, майонез.
Копченое куриное филе нарежьте маленькими кубиками и смешайте с небольшим количеством майонеза. И лучше использовать кулинарное кольцо. Сначала выложите курицу на тарелку.
Вареные вкрутую яйца мелко нарежьте, измельчите укроп и петрушку. Смешайте яйца с зеленью и перемешайте с майонезом.
Выложите слой морковки по-корейски и разровняйте. Промажьте майонезом и выложите ровным слоем кукурузу.
Далее выложите слой яиц с зеленью. Потом слой сыра, потом слой измельченных чипсов. И уберите в холодильник на 30 минут.
Перед подачей аккуратно, чтобы не повредить слои, снимите кулинарное кольцо. Украсьте салат оставшимися чипсами, поставив их вертикально, как паруса, и подавайте к столу.
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