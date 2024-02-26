Салат "Восторг": пошаговый рецепт сытного мясного салата

Это вкусный слоеный салат, который получается настолько вкусным, что буквально вызывает слезы счастья. И его просто приготовить.

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Этот салат получится даже у начинающих кулинаров. Он готовится он за считанные минуты, а на вкус так хорош, что вызывает восторг. Чаще всего в это блюдо добавляют курицу: ее можно как отварить, так и запечь. Однако существуют и другие варианты — с телятиной, говядиной и даже с отварной свининой. Вид мяса вы можете выбрать по собственному желанию. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Салат "Восторг"

Ингредиенты:

филе куриной грудки – 250–300 г;

консервированные шампиньоны – 300 г;

морковь по-корейски – 200 г;

три яйца;

твердый сыр – 100 г;

майонез;

одна салатная луковица;

яблочный уксус – 1 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

соль, зелень для украшения.

Замаринуйте лук в уксусе. Тонко нарежьте луковицу полукольцами и положите в небольшую миску, добавьте соль, сахар, яблочный уксус, хорошо перемешайте и отставьте на время в сторону.

Отварите яйца вкрутую. Куриную грудку тоже отварите или запеките заранее, чтобы она успела остыть. Нарежьте мясо кубиками или разделите его на волокна.

Консервированные шампиньоны откиньте на дуршлаг и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте грибы. И слегка нарежьте морковь по-корейски. Сыр натрите на мелкой терке.

Собирайте салат, сначала выложите куриное мясо, затем маринованный лук, чуть смажьте майонезом. Следом выложите слой шампиньонов, нарезанные яйца и морковь по-корейски. Каждый слой смазывайте майонезом.

Закончите слоем тертого сыра и украсьте мелко нарезанным укропом. Дайте салату постоять в течение часа в холодильнике и подавайте на стол.

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