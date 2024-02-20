"Шуба" по-королевски: праздничный рецепт популярного салата

Используйте специальное формовочное кольцо для выкладывания слоев, таким образом подача салата будет более интересной и будет виден каждый его слой.

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Салат "шуба" со слабосоленой красной рыбой, украшенный сверху красной икрой, придаст вашему праздничному столу изысканности и таинственности дорогой кухни. Поэтому привычную селедку заменяем на слабосоленую красную рыбу, а от использования свеклы практически откажемся, однако, честно говоря, кулинары не советуют это делать.

Ингредиенты:

200 г красной рыбы;

20 г красной икры;

100 г твердого сыра;

3 яйца;

1 морковь;

2 картофелины;

3 ст. л. майонеза;

1 маринованная луковица.

Отварите овощи для салата — одну морковь, две картофелины. Подождите, пока овощи остынут и очистите их от кожуры.

Возьмите глубокое блюдо и смажьте дно майонезом. Если у вас есть специальное формовочное кольцо, положите его на плоскую тарелку и добавляйте необходимые ингредиенты внутрь. Таким образом подача будет более интересной и будет виден каждый слой салата.

Натрите картофель на средней терке. Осторожно распределите по поверхности тарелки, посыпьте солью по вкусу. Покройте сверху тонким слоем майонеза.

Нарежьте кубиками или полосками слабосоленую красную рыбу. Выложите на картофельный слой. В нашей версии "шубы" по-королевски лук не добавляем. Но по желанию можете мелко порезать, затем замариновать лук и выложить сверху на рыбу.

Предварительно отварите яйца вкрутую. Слейте воду и дайте им остыть. Очистите яйца от скорлупы и осторожно отделите желток от белка. Для того чтобы скорлупа лучше очищалась, рекомендуем добавить немного соли во время варки и после варки залить холодной водой.

Натрите желток на мелкой терке и распределите по поверхности блюда. Следующим слоем выложите натертый сыр и смажьте майонезом. Морковь натрите на средней терке, выложите и покройте тонким слоем майонеза. По вкусу добавьте немного соли.

Если все же вы оставили свеклу, натрите ее также на средней терке и выложите слоем. Смажьте майонезом. Выложите натертый белок сверху, смажьте майонезом и равномерно разместите по тарелке.

Последним слоем украсьте салат красной икрой и поставьте в холодильник на два часа.

Кстати, если у вас нет красной икры, не страшно. Салат будет прекрасно смотреться и с зеленым луком.

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