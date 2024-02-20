"Шуба" по-королівськи: святковий рецепт популярного салату

Використовуйте спеціальне формувальне кільце під час викладання шарів салату, так подача салату буде цікавішою і буде видно кожний його шар.

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Салат "шуба" зі слабосолоною червоною рибою, прикрашений зверху червоною ікрою, додасть вашому святковому столу вишуканості й таємничості дорогої кухні. Тож звичний оселедець замінюємо на слабосолону червону рибу, а від використання буряка практично відмовимось, проте, чесно кажучи, кулінари не радять це робити.

Інгредієнти:

200 г червоної риби;

20 г червоної ікри;

100 г твердого сиру;

3 яйця;

1 морква;

2 картоплини;

3 ст. л. майонезу;

1 маринована цибулина.

Відваріть овочі для салату — одну моркву, дві картоплини. Зачекайте, поки овочі охолонуть і очистіть їх від шкірки.

Візьміть глибоку тарілку та змастіть дно майонезом. Якщо у вас є спеціальне формувальне кільце, покладіть його на плоску тарілку і додавайте необхідні інгредієнти всередину. Таким чином подача буде цікавішою і буде видно кожний шар салату.

Натріть картоплю на середній тертці. Обережно розподіліть по поверхні тарілки, посипте сіллю за смаком. Покрийте зверху тонким шаром майонезу.

Наріжте кубиками або смужками слабосолону червону рибу. Викладіть на картопляний шар. У нашій версії "шуби" по-королівськи цибулю не додаємо. Але за бажанням можете дрібно порізати, потім замаринувати цибулю і викласти зверху на рибу.

Попередньо відваріть яйця круто. Злийте воду і дайте їм охолонути. Очистіть яйця від шкаралупи й обережно відокремте жовток від білка. Для того щоб шкаралупа краще очищалася, рекомендуємо додати трохи солі під час варіння і після варіння залити холодною водою.

Натріть жовток на дрібній тертушці та розподіліть по поверхні страви. Наступним шаром викладіть натертий сир і змастіть майонезом. Моркву натріть на середній тертушці, викладіть і покрийте тонким шаром майонезу. За смаком додайте трохи солі.

Якщо все ж ви залишили буряк, натріть його також на середній тертушці та викладіть шаром. Змастіть майонезом. Викладіть натертий білок зверху, змастіть майонезом і рівномірно розмістіть по тарілці.

Останнім шаром прикрасьте салат червоною ікрою і поставте в холодильник на дві години.

До речі, якщо у вас немає червоної ікри, не страшно. Салат матиме чудовий вигляд із зеленою цибулею.

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