Готуємось до свят. Рецепт дивовижного салату "Королівська шуба"
Заміна оселедця на червону рибу надасть салату абсолютно нового смаку.
Салат "Оселедець під шубою" — один із хітів будь-якого святкового столу, особливо у новорічні та різдвяні дні. Однак його можна зробити ще більш вишуканим, замінивши оселедець сьомгою і додавши ікру. Новий "багатий" смак порадує та здивує гостей та домочадців.
Королівський "оселедець під шубою"
Складові:
- Слабосолона сьомга — 250 гр;
- Картопля варена — 4 шт.;
- Варені курячі яйця — 4 шт.;
- Велика варена морква — 1 шт.;
- Варений великий буряк — 1 шт.;
- Червона ікра — 100 г;
- Майонез.
Спосіб приготування:
Варені овочі та яйця очистити. Цибулю (краще брати червону) дрібно порізати і замаринувати, помістивши в миску і додавши туди половину чайної ложки цукру і столову ложку оцту. Достатньо потримати її в маринаді п'ять хвилин, після чого злити рідину.
Сьомгу нарізати дрібними кубиками.
Для складання салату краще взяти одну більшу або кілька порційних роз'ємних форм.
Першим шаром необхідно укласти сьомгу, на неї — мариновану цибулю, а потім — натерти відварену картоплю. Зробити зверху майонезну сітку.
Наступний шар — терта морква, потім терті яйця та буряк. Кожен шар можна трохи промазати майонезом, а ось верхній шар краще змастити густіше.
Варто зважити на один важливий момент. Всі овочі та яйця необхідно натирати відразу у форму, в якій подаватиметься салат. Так він вийде повітряним, а не забитим. Якщо не подобається варена морква, її можна збризкати лимонним соком, після чого вона заграє новими відтінками смаку.
Ікру викласти поверх салату у формі візерунка або просто довільно.
Страву краще деякий час потримати у холодильнику, а перед подачею прибрати роз'ємну форму.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, який салат можна приготувати замість "шуби", а також пропонував спробувати яскравий та свіжий салат "Валерія".