Готуємось до свят. Рецепт дивовижного салату "Королівська шуба"

Заміна оселедця на червону рибу надасть салату абсолютно нового смаку.

Related video

Салат "Оселедець під шубою" — один із хітів будь-якого святкового столу, особливо у новорічні та різдвяні дні. Однак його можна зробити ще більш вишуканим, замінивши оселедець сьомгою і додавши ікру. Новий "багатий" смак порадує та здивує гостей та домочадців.

Королівський "оселедець під шубою"

Складові:

Слабосолона сьомга — 250 гр;

Картопля варена — 4 шт.;

Варені курячі яйця — 4 шт.;

Велика варена морква — 1 шт.;

Варений великий буряк — 1 шт.;

Червона ікра — 100 г;

Майонез.

Спосіб приготування:

Варені овочі та яйця очистити. Цибулю (краще брати червону) дрібно порізати і замаринувати, помістивши в миску і додавши туди половину чайної ложки цукру і столову ложку оцту. Достатньо потримати її в маринаді п'ять хвилин, після чого злити рідину.

Сьомгу нарізати дрібними кубиками.

Для складання салату краще взяти одну більшу або кілька порційних роз'ємних форм.

Першим шаром необхідно укласти сьомгу, на неї — мариновану цибулю, а потім — натерти відварену картоплю. Зробити зверху майонезну сітку.

Наступний шар — терта морква, потім терті яйця та буряк. Кожен шар можна трохи промазати майонезом, а ось верхній шар краще змастити густіше.

Варто зважити на один важливий момент. Всі овочі та яйця необхідно натирати відразу у форму, в якій подаватиметься салат. Так він вийде повітряним, а не забитим. Якщо не подобається варена морква, її можна збризкати лимонним соком, після чого вона заграє новими відтінками смаку.

Ікру викласти поверх салату у формі візерунка або просто довільно.

Страву краще деякий час потримати у холодильнику, а перед подачею прибрати роз'ємну форму.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, який салат можна приготувати замість "шуби", а також пропонував спробувати яскравий та свіжий салат "Валерія".