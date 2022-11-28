Салат "Луїза": смачна та яскрава альтернатива "Оселедцю під шубою"

Поєднання зелені, плавленого сиру та оселедця подарує зовсім новий смак.

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Салат "Оселедець під шубою" — хіт усіх святкових застіль. Однак якщо ви хочете урізноманітнити меню та здивувати гостей чимось новеньким, пропонуємо альтернативу "шубі" від кулінарного блогера Ольги Матвій — салат "Луїза". Яскравий та смачний він стане окрасою столу та порадує новим смаком звичних продуктів.

Салат "Луїза"

Складові:

Філе оселедця – 2 шт;

Яйця курячі варені – 5 шт.;

Картопля варена – 3 шт;

Цибуля – 1 шт;

Огірки мариновані – 100 г;

Зелена цибуля – 50 гр;

Оцет (9%) – 2 ч. л;

Плавлений сир – 150 г;

Майонез, сіль перець на смак.

Спосіб приготування:

Цибулю порізати тонкими кільцями, кожне з яких потім подрібнити до четвертинок, скласти в окрему глибоку миску і налити води стільки, щоб вона покрила цибулю. Туди ж додати оцет і три чайні ложки цукру. Все перемішати та залишити маринуватися. Чим довше цибуля постоїть, тим краще вона промаринується.

Варену і почищену від шкірки картоплю натерти на великій тертці. Це буде перший шар салату. Картоплю посолити, за бажанням додати спецій і добре змастити майонезом.

З цибулі злити маринад і викласти його на картоплю наступним шаром.

Далі філе оселедця нарізати дрібними кубиками й викласти поверх картоплі, трохи змастити майонезом.

Варені яйця розділити на жовток і білок, натерти білок на тертці на рибу, змастити майонезом і можна додати спеції. Зверху посипати дрібно нарізану зелену цибулю.

Плавлений сир натерти на тертці або (якщо м'який) розім'яти виделкою, змішати його зі спеціями й в нього натерти на дрібній тертці огірки, додати трохи майонезу, все добре перемішати, і цю масу викласти на шар зелені.

Останній шар — терті жовтки. Після цього відправити салат на три години до холодильника, затягнувши харчовою плівкою, щоб він настоявся.

Нагадаємо, як приготувати салат "Олів'є" із крабовими паличками.