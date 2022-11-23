"Олів'є" без ковбаси та майонезу: незвичайний варіант знаменитого салату

Заміна інгредієнтів надає улюбленому салату нового смаку.

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Салат "Олів'є" користується незмінною популярністю на столах українців, крім класичного набору інгредієнтів, господині дуже часто надають йому нового смаку, вносячи свої корективи до переліку необхідних продуктів. Пропонуємо вам приготувати цю страву без ковбаси та майонезу. Виходить дуже смачно та незвичайно, що обов'язково здивує ваших гостей та сподобається їм.

Салат "Олів'є" без ковбаси та майонезу

Складові:

Варена картопля — 3-4 шт.;

Варена морква — 1 шт.;

Варені яйця — 4 шт.;

М'ясо краба чи крабові палички — 300-400 г;

Солоні огірки — 2-3 шт.;

Консервований горошок — 1 банка;

Сметана (жирність 10-15%) — 100-150 г;

Цибуля ріпчаста — 1 невелика головка (за бажанням);

Діжонська гірчиця — 1 ч. л.;

Сіль, свіжомелений чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Всі овочі порізати дрібними кубиками, те ж зробити й з яйцями, скласти в глибокий посуд. М'ясо краба порізати, цибулю теж порізати на дрібні шматочки, все перемішати й заправити сметанною, змішаною з гірчицею, сіллю та спеціями.

Подавати можна як в одній великій страві, так і розділивши на порції за допомогою спеціальних форм.

Нагадаємо, як приготувати салат "Олів'є" зі смаженою картоплею.