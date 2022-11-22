Яскравий і смачний салат "Валерія": новий мікс звичних продуктів

Цей салат прикрасить стіл і підніме настрій незвичайним смаком. Він не вимагає багато часу для приготування.

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Якщо на кухні залишилося трохи моркви по-корейськи та крабових паличок, не треба гадати, що з ними робити. Пропонуємо приготувати яскравий і дуже смачний салат "Валерія", який допоможе не тільки використати згадані продукти, але й порадує домочадців. Ба більше, через його швидке приготування він може стати гідним частуванням, коли раптово нагрянули гості.

Салат "Валерія"

Інгредієнти:

морква по-корейськи — 200 г;

консервована кукурудза — 1 банка;

варені яйця — 4 шт.;

крабові палички — 200 г;

часник — за бажанням;

сіль та зелень — за смаком.

майонез чи сметана для заправки.

Моркву по-корейськи для салату можна купити в магазині, а можна приготувати і вдома за відомим рецептом.

Спосіб приготування:

Крабові палички нарізати невеликими кубиками і скласти в глибоку миску. Туди ж відправити очищені та дрібно нарізані кубиками яйця. З кукурудзи злити рідину і додати в салат разом із морквою по-корейськи і дрібно нарізаною зеленою цибулею та часником, порізаним або пропущеним через прес. Усе добре перемішати, посолити та заправити. За бажання салат для подачі можна прикрасити гілочками петрушки або кропу.

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