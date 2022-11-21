Готуємось до свят. Рецепт найсмачнішого салату "Оселедець під шубою"

Готовий салат бажано відправити на кілька годин у холодильник, щоб він добре просочився.

Related video

Салат "Оселедець під шубою" не менш популярний у святкові дні, ніж "Олів'є", завдяки цікавому поєднанню продуктів і своїй поживності. Багато господинь досі сперечаються, який шар має бути першим — оселедець чи картопля, а ми пропонуємо приготувати цю страву за класичним рецептом, дотримуючись правильного чергування викладання шарів.

Оселедець під шубою

Інгредієнти:

оселедець — 300 г;

буряк — 300 г;

морква — 200 г;

картопля — 200 г;

яйце — 3 шт;

цибуля — 150 г;

яблуко — 100 г;

майонез — 150 г;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Буряк, моркву та картоплю відварити у підсоленій воді в мундирі до готовності. Картопля вариться 20-30 хвилин після закипання води, морква — 30-40 хвилин, а ось буряки доведеться поварити довше, залежно від розміру від 40 хвилин до 1,5 годин. Овочі остудити й очистити від шкірки. Яйця зварити протягом 10-12 хвилин

Усі овочі, крім буряків, натерти на великій тертці, порізати цибулю дрібними шматочками. Буряк краще натерти на дрібній тертці.

Рибу розібрати, очистити від хребта і всіх кісток та дрібно нарізати.

Далі взяти широкий посуд, у якому буде салат, і почати викладання інгредієнтів.

Першим шаром йде оселедець, на який викладається цибуля. За бажанням цибулю можна ошпарити окропом, щоб вона стала м'якшою на смак. Багато господарок маринують цибулю в оцті з водою, а потім перемішують її з рибою.

Картоплю натерти на великій тертці та викласти наступним шаром. Трохи посолити та поперчити, потім рясно змастити майонезом.

Наступним шаром викласти натерте на великій тертці яйце. Один жовток можна залишити для прикраси салату. Трохи посолити. Яєчний шар також потрібно промазати майонезом.

На великій тертці натерти відварену моркву, рівномірно розкласти наступним шаром, змастивши майонезом.

Потім за бажанням додати шар із тертого яблука. Яблуко попередньо очистити від шкірки та насіння. Шар з яблука злегка змастити майонезом.

Останнім шаром буде варений буряк. Розкласти її та змастити майонезом. Салат залишити в холодильнику на ніч для просочення.

Перед подачею прикрасити блюдо тертим жовтком.

Нагадаємо, як приготувати салат "Олів'є" із новим смаком.