Готовимся к праздникам. Рецепт самого вкусного салата "Сельдь под шубой"

Готовый салат желательно отправить на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

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Салат "Сельдь под шубой" не менее популярен в праздничные дни", чем "Оливье", благодаря интересному сочетанию продуктов и своей питательности. Многие хозяйки до сих пор спорят, какой слой должен быть первым – сельдь или картофель, а мы предлагаем приготовить это блюдо по классическому рецепту, придерживаясь правильного чередования выкладки слоев.

Селедка под шубой

Ингредиенты:

Сельдь – 300 гр;

Свекла – 300 гр;

Морковь – 200 гр;

Картофель – 200 гр;

Яйцо – 3 шт;

Лук – 150 гр;

Яблоко – 100 гр;

Майонез – 150 гр;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу, морковь и картофель отварить в подсоленной воде в мундире до готовности. Картофель варится 20-30 минут после закипания воды, морковь – 30-40 минут, а вот свеклу придется поварить дольше, в зависимости от размера от 40 минут до 1,5 часов. Овощи остудить и очистить от кожуры. Яйца сварить в течении 10-12 минут

Все овощи, кроме свеклы, натереть на крупной терке, лук порезать мелкими кусочками. Свеклу лучше натереть на мелкой терке.

Рыбу разобрать, очистить от позвоночника и от всех костей и мелко нарезать.

Далее взять широкую посуду, в которой будет салат, и начать выкладку ингредиентов.

Первым слоем идет сельдь, на которую выкладывается лук. По желанию лук можно ошпарить кипятком, чтобы он стал мягче на вкус. Многие хозяйки маринуют лук в уксусе с водой, а затем перемешивают его с рыбой.

Картофель натереть на крупной терке и выложить следующим слоем. Немного посолить и поперчить, затем обильно смазать майонезом.

Следующим слоем выложить натертое на крупной терке яйцо. Один желток можно оставить для украшения салата. Немного посолить. Яичный слой также необходимо промазать майонезом.

На крупной терке натереть отварную морковь, равномерно разложить следующим слоем, смазав майонезом.

Затем по желанию добавить слой из тертого яблока. Яблоко предварительно очистить от кожуры и семян. Слой из яблока слегка смазать майонезом.

Последним слоем будет вареная свекла. Разложить ее и смазать майонезом. Салат оставить в холодильнике на ночь для пропитки.

Перед подачей украсить блюдо тертым желтком.

Напомним, как приготовить салат "Оливье" с новым вкусом.