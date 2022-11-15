Морква по-корейськи: як правильно приготувати знамениту страву

Щоб страва вийшла соковитою та в міру гострою, необхідно правильно скомпонувати інгредієнти.

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Морква по-корейськи — одна з найпопулярніших гострих закусок на будь-якому святковому столі. Її особливістю є спосіб нарізки (довга тонка соломка), а також поєднання спецій та олії з оцтом. Для приготування ідеального салату необхідно точно дотримуватися пропорцій інгредієнтів. Яких саме, розповіли в блозі "Ваш кулінар".

Своєю назвою страва завдячує корейцям. Страву вигадали корейські емігранти, які не знайшли на прилавках радянських магазинів нічого схожого на національну кімчі, а також пекінської капусти для її приготування. Замінити нетипову для середньої смуги рослину вирішили морквою.

Морква по-корейськи

Складові:

Сира морква — 500 гр;

Часник — 3 зубчики;

Соняшникова олія — 50 мл;

Оцет (6%) — 25 мл;

Сіль — 1 ч. л.;

Цукор — 1 ст. л.;

мелений коріандр — 1 ч. л.;

Паприка, куркума, молодий чорний перець — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Натерти моркву на спеціальній тертці, щоб вийшли довгі тонкі смужки. Приправити її спеціями, додати сіль, цукор, дрібно нарізаний часник. Залити все олією, що закипіла, та ретельно перемішати. Після цього додати оцет, знову перемішати.

Перекласти в тару для зберігання та відправити в холодильник на 8-12 годин, щоб морква ввібрала спеції.

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