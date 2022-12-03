Готовимся к праздникам. Рецепт изумительного салата "Королевская шуба"

Замена сельди на красную рыбу придаст салату совершенно новый вкус.

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Салат "Сельдь под шубой" – один из хитов любого праздничного стола, особенно в новогодние и рождественские дни. Однако его можно сделать еще более изысканным, заменив селедку семгой и добавив икру. Новый "богатый" вкус порадует и удивит гостей и домочадцев.

Королевская "сельдь под шубой"

Ингредиенты:

Слабосоленая семга – 250 гр;

Картофель вареный – 4 шт;

Вареные куриные яйца – 4 шт;

Крупная вареная морковь – 1 шт;

Вареная крупная свекла – 1 шт;

Красная икра – 100 гр;

Майонез.

Способ приготовления:

Вареные овощи и яйца очистить. Лук (лучше брать красный) мелко порезать и замариновать, поместив его в миску и добавив туда половину чайной ложки сахара и столовую ложку уксуса. Достаточно подержать его в маринаде пять минут, после чего жидкость слить.

Семгу нарезать мелкими кубиками.

Для сборки салата лучше взять одну большую или несколько порционных разъемных форм.

Первым слоем необходимо уложить семгу, на нее – маринованный лук, а затем – натереть на крупной отварной картофель. Сделать сверху майонезную сетку.

Следующий слой – тертая морковь, затем тертые яйца и свекла. Каждый слой можно слегка промазать майонезом, а вот верхний слой лучше смазать обильно.

Стоит учесть один важный момент. Все овощи и яйца необходимо натирать сразу в форму, в которой будет подаваться салат. Так он получится воздушным, а не забитым. Если не нравится вареная морковь, ее можно сбрызнуть лимонным соком, после чего она заиграет новыми оттенками вкуса.

Икру выложить поверх салата в форме узора или просто произвольно.

Блюдо лучше некоторое время подержать в холодильнике, а перед подачей убрать разъемную форму.

Напомним, какой салат можно приготовить вместо "шубы", а также предлагаем попробовать яркий и свежий салат "Валерия".