Смачна закуска. Рецепт салату "Шуба" з печінкою тріски

З делікатесною печінкою тріски можна приготувати багато смачних страв, навіть варіацію на тему класичного салату.

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Салат "Шуба" зазвичай готують з оселедцем або будь-якою іншою солоною рибою, але можна приготувати його і з використанням печінки тріски. Вийде смачний оригінальний салат.

У ньому немає буряків, зате є чорнослив, що відтіняє інші смаки. Фокус розповість, як приготувати оригінальну варіацію на тему класичного салату.

Салат "Шуба" з печінкою тріски

Інгредієнти:

консервована печінка тріски — 200 г;

дві великі картоплини;

одна морквина;

чотири яйця;

чорнослив – 12 штук;

сіль, зелена цибуля, майонез.

Для початку відваріть моркву та картоплю. Це можна зробити навіть в одній каструлі. Головне вибирайте той сорт картоплі, який не розварюється.

Яйця відваріть круто. Головне, не варіть їх довше десяти хвилин, щоб жовток не вкрився сірим нальотом. На смак це не впливає, але не дуже симпатично. Печінку тріски викладіть у миску і добре розімніть вилкою.

Чорнослив ретельно вимийте, якщо треба, залийте окропом.

Коли всі продукти готові та охолонули – час збирати салат, який, як відомо, готується шарами. Кожен шар промазуйте майонезом, але без фанатизму.

Перший шар – це картопля. Натріть її на великій тертці, після цього викладіть печінку тріски. Цей шар можна майонезом не промазувати — печінка й так жирна. Після цього тонкий шар дрібно нарізаної зеленої цибулі, потім шар моркви, натертої на великій тертці. Потім чорнослив, нарізаний соломкою. Після цього шар яєчних білків і шар яєчних жовтків.

Перед подачею салат приберіть у холодильник хоча б на годину, щоб він просочився.

Також з печінки тріски ви можете приготувати інші, не менш смачні салати. Вони підійдуть навіть для святкового столу, особливо якщо начинити ними тарталетки.