Делікатесний продукт. Як приготувати смачний салат із печінкою тріски

Колись печінка тріски була дефіцитом, але часи змінилися і цей салат можна готувати хоч щодня.

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Печінка тріски завжди вважалася делікатесом, а колись ще й була дефіцитом. Отже, отримавши заповітну консервну баночку, господині намагалися розтягнути задоволення і приготувати з нею щось, чого вистачить на сім'ю.

Втім, у цьому рецепті все добре збалансовано. Смачна, але жирна печінка тріски ідеально поєднується зі свіжістю огірка та пікантним смаком селери. Фокус розповість, як приготувати два салати, які ідеально підійдуть і для святкового столу, і до сімейної вечері.

До речі, вибираючи печінку тріски, постарайтеся брати ту, де на банці написано "вищий сорт" та "упаковано в морі". Вважається, що саме такі консерви найсмачніші та найякісніші.

Салат із печінкою тріски та селерою

Інгредієнти:

печінка тріски в олії — 200 г;

два яйця;

один черешок селери;

два свіжі огірки;

зелена цибуля, майонез, кріп, сіль.

Відваріть яйця круто й остудіть. Після цього наріжте кубиками. Візьміть печінку тріски розімніть виделкою в мисці.

Огірки наріжте кубиками, як і черешок селери, зелену цибулю і кріп дрібно наріжте. Змішайте всі інгредієнти, заправте майонезом і посоліть до смаку.

Салат із печінкою тріски та сиром

Інгредієнти:

печінка тріски — 80 г;

два яйця;

твердий сир — 100 г;

зелений горошок — 100 г;

майонез, сіль.

Горошок можна використовувати як консервований, так і заморожений, просто буквально три хвилини відваріть його в киплячій воді.

Яйця відваріть круто, очистіть і наріжте кубиками. Печінку розімніть вилкою в мисці. Сир натріть на великій тертці. З'єднайте всі інгредієнти, заправте майонезом і посоліть. Майонез можна замінити сметаною або несолодким йогуртом. Можна також додати трохи кропу.

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