Деликатесный продукт. Как приготовить вкусный салат с печенью трески

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Когда-то печень трески была дефицитом, но времена изменились и этот салат можно готовить хоть каждый день.

Печень трески всегда считалась деликатесом, а когда-то еще и была дефицитом. Так что, заполучив заветную консервную баночку, хозяйки старались растянуть удовольствие и приготовить с ней что-то, чего хватит на всю семью.

Впрочем, в этом рецепте все отлично сбалансировано. Вкусная, но жирная печень трески идеально сочетается со свежестью огурца и пикантным вкусом сельдерея. Фокус расскажет, как приготовить два салата, которые идеально подойдут и для праздничного стола и к семейному ужину.

К слову, выбирая печень трески, постарайтесь брать ту, где на банке написано "высший сорт" и "упаковано в море". Считается, что именно такие консервы самые вкусные и качественные.

Салат с печенью трески и сельдерееем

Ингредиенты:

печень трески в масле – 200 гр;

два яйца;

один черешок сельдерея;

два свежих огурца;

зеленый лук, майонез, укроп, соль.

Отварите яйца вкрутую и остудите. После нарежьте кубиками. Возьмите печень трески разомните вилкой в миске.

Огурцы нарежьте кубиками, как и черенок сельдерея, зеленый лук и укроп мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом и посолите по вкусу.

Салат с печенью трески и сыром

Ингредиенты:

печень трески – 80 гр;

два яйца;

твердый сыр – 100 гр;

зеленый горошек – 100 гр;

Майонез, соль.

Горошек можно использовать, как консервированный, так и замороженный, просто буквально три минуты отварите его в кипящей воде.

Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиками. Печень разомните вилкой в миске. Сыр натрите на крупной терке. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и посолите. Майонез можно заменить сметаной, или несладким йогуртом. Можно также добавить немного укропа.

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