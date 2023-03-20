Деликатесный продукт. Как приготовить вкусный салат с печенью трески
Когда-то печень трески была дефицитом, но времена изменились и этот салат можно готовить хоть каждый день.
Печень трески всегда считалась деликатесом, а когда-то еще и была дефицитом. Так что, заполучив заветную консервную баночку, хозяйки старались растянуть удовольствие и приготовить с ней что-то, чего хватит на всю семью.
Впрочем, в этом рецепте все отлично сбалансировано. Вкусная, но жирная печень трески идеально сочетается со свежестью огурца и пикантным вкусом сельдерея. Фокус расскажет, как приготовить два салата, которые идеально подойдут и для праздничного стола и к семейному ужину.
К слову, выбирая печень трески, постарайтесь брать ту, где на банке написано "высший сорт" и "упаковано в море". Считается, что именно такие консервы самые вкусные и качественные.
Салат с печенью трески и сельдерееем
Ингредиенты:
- печень трески в масле – 200 гр;
- два яйца;
- один черешок сельдерея;
- два свежих огурца;
- зеленый лук, майонез, укроп, соль.
Отварите яйца вкрутую и остудите. После нарежьте кубиками. Возьмите печень трески разомните вилкой в миске.
Огурцы нарежьте кубиками, как и черенок сельдерея, зеленый лук и укроп мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом и посолите по вкусу.
Салат с печенью трески и сыром
Ингредиенты:
- печень трески – 80 гр;
- два яйца;
- твердый сыр – 100 гр;
- зеленый горошек – 100 гр;
- Майонез, соль.
Горошек можно использовать, как консервированный, так и замороженный, просто буквально три минуты отварите его в кипящей воде.
Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиками. Печень разомните вилкой в миске. Сыр натрите на крупной терке. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и посолите. Майонез можно заменить сметаной, или несладким йогуртом. Можно также добавить немного укропа.
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