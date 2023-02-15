Экзотический и пряный. Рецепт легкого салата с кальмарами

Кальмары – это сравнительно недорогой морепродукт, который прекрасно сочетается с пряными восточными соусами.

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Кальмары обладают собственным вкусом, но обычно обязательно требуют "дозаправки" и лучше, когда она будет в восточном стиле: чуть острой, пряной и немного цитрусовой. Тогда салат точно получится очень вкусным. Дополнять салат можно как угодно: листьями салата, бобовыми ростками, или помидорами.

Салат с кальмарами

Ингредиенты:

Огурец — 1 штука;

Сладкий перец – 1 штука;

Кальмары - 300 гр;

Мед – 4 ст. л.;

Лайм;

Соевый соус – 5 ст. л.;

Кунжутное масло – 2 ст. л.;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Зеленый лук, перец чили, один зубчик чеснока.

Сначала подготовьте все ингредиенты. Перец чили нужно разрезать пополам, удалить семена и мелко нарезать.

Для заправки смешайте в миске мед, соевый соус, кунжутное масло и перец чили. Добавьте цедру лайма, натертую на мелкой терке, выжмите сок половинки лайма в заправку.

Огурец (можно заменить на зеленый цукини) помойте и нарежьте тонкими кольцами, нарежьте зеленый лук и тонко нарежьте сладкий перец.

Теперь время готовить кальмаров. Очистите их от хорды и пленок, нарежьте кольцами и обжарьте в разогретом растительном масле вместе с раздавленным зубком чеснока для аромата. Потом чеснок выбросьте.

Жарьте кольца кальмаров на сильном огне буквально три минуты, постоянно помешивая, пока они не побелеют.

В миске смешайте овощи, добавьте заправку и перемешайте. Кальмаров выложите сверху и сразу подавайте.

Из кальмаров также можно приготовить вкусный салат с вареными яйцами. В этом рецепте кальмаров отваривают. Это важно сделать правильно, чтобы они не стали резиновыми.