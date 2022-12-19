Оригинальный вкус. Рецепт праздничного салата с кальмарами

Кальмары были и остаются одними из самых доступных морепродуктов, а еще с ними получается очень вкусный салат.

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Салатов с кальмарами очень много, но конкретно этот готовится еще незапамятных времен и, по слухам, был весьма любим высокопоставленными чиновниками.

Главное в рецепте – не переварить кальмаров. И размораживать их правильно – в холодильнике, достав заранее из морозилки. Кальмары – продукт деликатный и лучше с ними не спешить, чтобы они не стали резиновыми.

Салат с кальмарами

Ингредиенты:

Кальмары — 400 гр;

Четыре яйца;

Свежие огурцы — 300 гр;

Зеленый лук – 20 гр;

Петрушка — 10 гр;

Майонез, соль, молотый черный перец.

Отварите яйца вкрутую. Обычно это занимает не более 15 минут. Остудите и почистите. Нарежьте кубиками.

Теперь время варить кальмаров. Вскипятите воду и бросьте в нее очищенных кальмаров, если они еще не почищены: извлекаем внутренности и хрящевую "стрелку", идущую вдоль тела. Подождите, пока вода снова не закипит. И сразу вынимайте кальмаров шумовкой. Переложите их в холодную воду.

3Вскипятить воду, бросить в нее очищенные кальмары. Как только кипение возобновится, выловить кальмары и переложить их в холодную воду.

Обсушите бумажными полотенцами и нарежьте соломкой. Добавьте к яйцам.

Нарежьте огурцы соломкой и добавьте к прочим ингредиентам, добавьте мелко нарезанную зелень, смешайте все составляющие, заправьте майонезом, посолите и поперчите. Можете добавить немного копченой паприки. Салат готов.

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