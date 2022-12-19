Оригинальный вкус. Рецепт праздничного салата с кальмарами
Кальмары были и остаются одними из самых доступных морепродуктов, а еще с ними получается очень вкусный салат.
Салатов с кальмарами очень много, но конкретно этот готовится еще незапамятных времен и, по слухам, был весьма любим высокопоставленными чиновниками.
Главное в рецепте – не переварить кальмаров. И размораживать их правильно – в холодильнике, достав заранее из морозилки. Кальмары – продукт деликатный и лучше с ними не спешить, чтобы они не стали резиновыми.
Салат с кальмарами
Ингредиенты:
- Кальмары — 400 гр;
- Четыре яйца;
- Свежие огурцы — 300 гр;
- Зеленый лук – 20 гр;
- Петрушка — 10 гр;
- Майонез, соль, молотый черный перец.
Отварите яйца вкрутую. Обычно это занимает не более 15 минут. Остудите и почистите. Нарежьте кубиками.
Теперь время варить кальмаров. Вскипятите воду и бросьте в нее очищенных кальмаров, если они еще не почищены: извлекаем внутренности и хрящевую "стрелку", идущую вдоль тела. Подождите, пока вода снова не закипит. И сразу вынимайте кальмаров шумовкой. Переложите их в холодную воду.
3Вскипятить воду, бросить в нее очищенные кальмары. Как только кипение возобновится, выловить кальмары и переложить их в холодную воду.
Обсушите бумажными полотенцами и нарежьте соломкой. Добавьте к яйцам.
Нарежьте огурцы соломкой и добавьте к прочим ингредиентам, добавьте мелко нарезанную зелень, смешайте все составляющие, заправьте майонезом, посолите и поперчите. Можете добавить немного копченой паприки. Салат готов.
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