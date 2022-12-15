Вкуснее "Оливье". Рецепт слоеного салата "Зимний сон краба"
Если вам нравятся салаты из крабовых палочек, то этот салат точно придется вам по душе.
Крабовые палочки уже давно стали популярным ингредиентом для зимних салатов, но салат, который в Сети прозвали "Зимний сон краба" можно поставить и на новогодний стол.
Примечательно, но его можно заправить, как привычным майонезом, так и более легкой заправкой из йогурта. Ее можно также использовать и для других салатов.
Салат "Зимний сон краба"
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 300 гр;
- Четыре яйца;
- Консервированная кукуруза – 200 гр;
- Свежий огурец – 200 гр;
- Твердый сыр – 100 гр;
Для заправки:
- Йогурта – 200 мл;
- Дижонская горчица – 1 ч. л.
- Сок половинки лимона, соль.
Яйца отварите вкрутую и остудите. Крабовые палочки мелко порежьте, огурец и яйца порежьте кубиками. Старайтесь выбирать плотные огурцы с минимумом семечек, чтобы было не слишком много сока.
Для заправки смешайте йогурт, лимонный сок и горчицу, присолите по вкусу.
Для удобства используйте кулинарное кольцо, чтобы сформировать салат. Первым слоем выложите крабовые палочки и промажьте заправкой. Потом нарезанные кубиками вареные яйца и снова промажьте заправкой, потом консервированную кукурузу, потом огурцы и так, пока ингредиенты не кончатся.
Сверху натрите на мелкую терку сыр, чтобы сделать эффект снежка.
Также вы можете приготовить классическую "Селедку под шубой", но в более интересном варианте. Или салат "Оливье", но ту версию, которая приближена к классическому старинному рецепту.
Ведь когда-то салат оливье вообще не напоминал салат, а был мясной закуской под соусом.