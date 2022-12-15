Вкуснее "Оливье". Рецепт слоеного салата "Зимний сон краба"

Если вам нравятся салаты из крабовых палочек, то этот салат точно придется вам по душе.

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Крабовые палочки уже давно стали популярным ингредиентом для зимних салатов, но салат, который в Сети прозвали "Зимний сон краба" можно поставить и на новогодний стол.

Примечательно, но его можно заправить, как привычным майонезом, так и более легкой заправкой из йогурта. Ее можно также использовать и для других салатов.

Салат "Зимний сон краба"

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 300 гр;

Четыре яйца;

Консервированная кукуруза – 200 гр;

Свежий огурец – 200 гр;

Твердый сыр – 100 гр;

Для заправки:

Йогурта – 200 мл;

Дижонская горчица – 1 ч. л.

Сок половинки лимона, соль.

Яйца отварите вкрутую и остудите. Крабовые палочки мелко порежьте, огурец и яйца порежьте кубиками. Старайтесь выбирать плотные огурцы с минимумом семечек, чтобы было не слишком много сока.

Для заправки смешайте йогурт, лимонный сок и горчицу, присолите по вкусу.

Для удобства используйте кулинарное кольцо, чтобы сформировать салат. Первым слоем выложите крабовые палочки и промажьте заправкой. Потом нарезанные кубиками вареные яйца и снова промажьте заправкой, потом консервированную кукурузу, потом огурцы и так, пока ингредиенты не кончатся.

Сверху натрите на мелкую терку сыр, чтобы сделать эффект снежка.

Также вы можете приготовить классическую "Селедку под шубой", но в более интересном варианте. Или салат "Оливье", но ту версию, которая приближена к классическому старинному рецепту.

Ведь когда-то салат оливье вообще не напоминал салат, а был мясной закуской под соусом.