Смачніше, ніж "Олів'є". Рецепт листкового салату "Зимовий сон краба"

Якщо вам подобаються салати з крабових паличок, то цей салат точно припаде вам до душі.

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Крабові палички вже давно стали популярним інгредієнтом для зимових салатів, але салат, який у мережі прозвали "Зимовий сон краба", можна поставити і на новорічний стіл.

Цікаво, але його можна заправити як звичним майонезом, так і легшою заправкою з йогурту. Її також можна використовувати і для інших салатів.

Салат "Зимовий сон краба"

Інгредієнти:

крабові палички — 300 г;

чотири яйця;

консервована кукурудза — 200 г;

свіжий огірок — 200 г;

твердий сир — 100 г;

Для заправки:

йогурт — 200 мл;

діжонська гірчиця — 1 год.

сік половинки лимона, сіль.

Яйця відваріть круто й остудіть. Крабові палички дрібно поріжте, огірок і яйця поріжте кубиками. Намагайтеся вибирати щільні огірки з мінімумом насіння, щоб було небагато соку.

Для заправки змішайте йогурт, лимонний сік і гірчицю, присоліть до смаку.

Для зручності використовуйте кулінарне кільце, щоб сформувати салат. Першим шаром викладіть крабові палички та промажте заправкою. Потім нарізані кубиками варені яйця і знову промажте заправкою, потім консервовану кукурудзу, потім огірки і так, доки інгредієнти не закінчаться.

Зверху натріть на дрібну тертку сир, щоб зробити ефект сніжка.

Також ви можете приготувати класичний "Оселедець під шубою", але в цікавішому варіанті. Або салат "Олів'є", але ту версію, яка наближена до класичного старовинного рецепту.

Адже колись салат олів'є взагалі не нагадував салат, а був м'ясною закускою під соусом.