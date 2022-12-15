Смачніше, ніж "Олів'є". Рецепт листкового салату "Зимовий сон краба"
Якщо вам подобаються салати з крабових паличок, то цей салат точно припаде вам до душі.
Крабові палички вже давно стали популярним інгредієнтом для зимових салатів, але салат, який у мережі прозвали "Зимовий сон краба", можна поставити і на новорічний стіл.
Цікаво, але його можна заправити як звичним майонезом, так і легшою заправкою з йогурту. Її також можна використовувати і для інших салатів.
Салат "Зимовий сон краба"
Інгредієнти:
- крабові палички — 300 г;
- чотири яйця;
- консервована кукурудза — 200 г;
- свіжий огірок — 200 г;
- твердий сир — 100 г;
Для заправки:
- йогурт — 200 мл;
- діжонська гірчиця — 1 год.
- сік половинки лимона, сіль.
Яйця відваріть круто й остудіть. Крабові палички дрібно поріжте, огірок і яйця поріжте кубиками. Намагайтеся вибирати щільні огірки з мінімумом насіння, щоб було небагато соку.
Для заправки змішайте йогурт, лимонний сік і гірчицю, присоліть до смаку.
Для зручності використовуйте кулінарне кільце, щоб сформувати салат. Першим шаром викладіть крабові палички та промажте заправкою. Потім нарізані кубиками варені яйця і знову промажте заправкою, потім консервовану кукурудзу, потім огірки і так, доки інгредієнти не закінчаться.
Зверху натріть на дрібну тертку сир, щоб зробити ефект сніжка.
Також ви можете приготувати класичний "Оселедець під шубою", але в цікавішому варіанті. Або салат "Олів'є", але ту версію, яка наближена до класичного старовинного рецепту.
Адже колись салат олів'є взагалі не нагадував салат, а був м'ясною закускою під соусом.