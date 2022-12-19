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Їжа

Оригінальний смак. Рецепт святкового салату з кальмарами

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Фото: Getty Images | Салат з кальмарами – це дуже смачно, головне, відварити кальмарів правильно

Кальмари були і залишаються одними з найдоступніших морепродуктів, а ще з ними дуже смачний салат.

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Салатів з кальмарами дуже багато, але саме цей готується ще з незапам'ятних часів і, за чутками, був улюбленим високопосадовцями.

Головне у рецепті – не переварити кальмарів. І розморожувати їх правильно – у холодильнику, діставши заздалегідь із морозилки. Кальмари – делікатний продукт і краще з ними не поспішати, щоб вони не стали гумовими.

Салат із кальмарами

Складові:

  • Кальмари – 400 гр;
  • Чотири яйця;
  • Свіжі огірки — 300 гр;
  • Зелена цибуля – 20 гр;
  • Петрушка — 10 гр;
  • Майонез, сіль, мелений чорний перець.

Відваріть яйця круто. Зазвичай це займає трохи більше 15 хвилин. Остудіть і почистіть. Наріжте кубиками.

Тепер час варити кальмари. Закип'ятіть воду і киньте в неї очищених кальмарів, якщо вони ще не почищені: витягаємо нутрощі і хрящову "стрілку", що йде вздовж тіла. Зачекайте, доки вода знову не закипить. І відразу виймайте кальмарів шумівкою. Перекладіть їх у холодну воду.

Закип'ятіть воду, киньте в неї очищені кальмари. Як тільки кипіння відновиться, виловіть кальмари і перекладіть в холодну воду.

Обсушіть паперовими рушниками та наріжте соломкою. Додайте до яєць.

Наріжте огірки соломкою і додайте до інших інгредієнтів, додайте дрібно нарізану зелень, змішайте всі складові, заправте майонезом, посоліть і поперчіть. Можете додати трохи паприки. Салат готовий.

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