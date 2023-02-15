Екзотичний і пряний. Рецепт легкого салату з кальмарами

Кальмари — це порівняно недорогий морепродукт, який чудово поєднується з пряними східними соусами.

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Кальмари мають власний смак, але зазвичай обов'язково вимагають "дозаправки" і краще, коли вона буде в східному стилі: трохи гострою, пряною і трохи цитрусовою. Тоді салат точно вийде дуже смачним. Доповнювати салат можна чим завгодно: листям салату, бобовими паростками, або помідорами.

Салат із кальмарами

Інгредієнти:

огірок — 1 шт.;

солодкий перець — 1 шт.;

кальмари — 300 г;

мед — 4 ст. л.;

лайм;

соєвий соус — 5 ст. л.;

кунжутна олія — 2 ст. л.;

рослинна олія — 1 ст. л.;

зелена цибуля, перець чилі, один зубчик часнику.

Спочатку підготуйте усі інгредієнти. Перець чилі потрібно розрізати навпіл, видалити насіння і дрібно нарізати.

Для заправки змішайте в мисці мед, соєвий соус, кунжутну олію та перець чилі. Додайте цедру лайма, натерту на дрібній тертці, вичавіть сік половинки лайма в заправку.

Огірок (можна замінити на зелений цукіні) помийте та наріжте тонкими кільцями, наріжте зелену цибулю та тонко наріжте солодкий перець.

Тепер час готувати кальмари. Очистіть їх від хорди та плівок, наріжте кільцями і обсмажте в розігрітій олії разом із розчавленим зубком часнику для аромату. Потім часник викиньте.

Смажте кільця кальмарів на сильному вогні буквально три хвилини, постійно помішуючи, поки вони не побіліють.

У мисці змішайте овочі, додайте заправку та перемішайте. Кальмарів викладіть зверху й одразу подавайте.

З кальмарів також можна приготувати смачний салат із вареними яйцями. У цьому рецепті кальмарів відварюють. Це важливо зробити правильно, щоб вони не стали гумовими.