Вкусная закуска. Рецепт салата "Шуба" с печенью трески

С деликатесной печенью трески можно приготовить множество вкусных блюд, даже вариацию на тему классического салата.

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Салат "Шуба" обычно готовят с селедкой, или любой другой соленой рыбой, но можно приготовить его и с использованием печени трески. Получится вкусный оригинальный салат.

В нем нет свеклы, зато есть чернослив, оттеняющий прочие вкусы. Фокус расскажет, как приготовить оригинальную вариацию на тему классического салата.

Салат "Шуба" с печенью трески

Ингредиенты:

консервированная печень трески — 200 гр;

две крупные картофелины;

одна морковка;

четыре яйца;

чернослив – 12 штук;

соль, зеленый лук, майонез.

Для начала отварите морковь и картофель. Это можно сделать даже в одной кастрюле. Главное выбирайте тот сорт картофеля, который не разваривается.

Яйца отварите вкрутую. Главное, не варите их дольше десяти минут, чтобы желток не покрылся серым налетом. На вкус это не влияет, но выглядит не слишком симпатично. Печень трески выложите в миску и хорошенько разомните вилкой.

Чернослив тщательно вымойте, если надо, залейте кипятком.

Когда все продукты готовы и остыли – время собирать салат, который, как известно, готовится слоями. Каждый слой промазывайте майонезом, но без фанатизма.

Первый слой – это картофель. Натрите его на крупной терке, после печень трески. Этот слой можно майонезом не промазывать – она и так слишком жирная. После тонкий слой мелко нарезанного зеленого лука, потом слой моркови, натертой на крупной терке. Потом чернослив, нарезанный соломкой. После слой яичный белков и слой яичных желтков.

Перед подачей салат уберите в холодильник хотя бы на час, чтобы он пропитался.

Также из печени трески вы можете приготовить и другие, не менее вкусные салаты. Они подойдут даже для праздничного стола, особенно, если начинить ими тарталетки.