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Їжа

Як "шуба", тільки смачніше: оригінальна закуска з оселедцем на святковий стіл

закуска
Фото: yummy.lera/instagram

Страва зовсім не поступається по смаку традиційному салату "Оселедець під шубою".

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Незважаючи на безліч рецептів салатів, "Оселедець під шубою", як і раніше, залишається незмінною позицією на будь-якому святковому столі. Однак кулінарний блогер Валерія Велігура пропонує цікавий спосіб урізноманітнити святкове меню, не відмовляючись від улюбленої страви, та радить приготувати її у вигляді оригінальної закуски.

Закуска "Оселедець на шубі"

Інгредієнти:

  • Картопля – 4 шт;
  • Буряк – 2 шт;
  • Сіль та перець за смаком;
  • Зелень;
  • Часник – 2 зубчики;
  • Майонез чи сметана – приблизно 50 гр;
  • Оселедець – 150-200 гр;
  • Червона та зелена цибуля.

Спосіб приготування:

Картоплю й буряки добре помити і відварити в підсоленій воді або помістити в рукав для запікання і відправити в мікрохвильову піч. Картоплю потримати на максимум 10 хвилин, буряки – 20 хвилин.

Потім картоплю остудити і розрізати навпіл, посипати сіллю та перцем.

Буряк натерти на тертці і змішати з часником, пропущеним через прес, дрібно порізаною зеленою цибулею та майонезом.

Червону цибулю порізати на тонкі смужки.

На кожну половинку картоплі покласти буряково-часникову суміш, зверху – два шматочки оселедця, посипати червоною цибулею та зеленню, красиво розставити закуску на блюді.

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