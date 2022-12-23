Як "шуба", тільки смачніше: оригінальна закуска з оселедцем на святковий стіл
Страва зовсім не поступається по смаку традиційному салату "Оселедець під шубою".
Незважаючи на безліч рецептів салатів, "Оселедець під шубою", як і раніше, залишається незмінною позицією на будь-якому святковому столі. Однак кулінарний блогер Валерія Велігура пропонує цікавий спосіб урізноманітнити святкове меню, не відмовляючись від улюбленої страви, та радить приготувати її у вигляді оригінальної закуски.
Закуска "Оселедець на шубі"
Інгредієнти:
- Картопля – 4 шт;
- Буряк – 2 шт;
- Сіль та перець за смаком;
- Зелень;
- Часник – 2 зубчики;
- Майонез чи сметана – приблизно 50 гр;
- Оселедець – 150-200 гр;
- Червона та зелена цибуля.
Спосіб приготування:
Картоплю й буряки добре помити і відварити в підсоленій воді або помістити в рукав для запікання і відправити в мікрохвильову піч. Картоплю потримати на максимум 10 хвилин, буряки – 20 хвилин.
Потім картоплю остудити і розрізати навпіл, посипати сіллю та перцем.
Буряк натерти на тертці і змішати з часником, пропущеним через прес, дрібно порізаною зеленою цибулею та майонезом.
Червону цибулю порізати на тонкі смужки.
На кожну половинку картоплі покласти буряково-часникову суміш, зверху – два шматочки оселедця, посипати червоною цибулею та зеленню, красиво розставити закуску на блюді.
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