Смачніше за "Мімозу": рецепт святкового салату "Кульбаба"
Для цього салату краще використати домашній майонез.
Салати "Олів'є" та "Мімоза" — безперечні та традиційні хіти новорічного столу, проте різноманітності меню ніхто не скасовував. Пропонуємо приготувати новий салат "Кульбаба" за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян, який прикрасить будь-яке свято й буде гідно оцінений гостями.
Салат "Кульбаба"
Інгредієнти :
- Варена картопля — 3-4 шт;
- Цибуля — 1 головка;
- Червона слабо солена риба — 150-200 гр;
- Сир твердий — 100-150 г;
- Варені яйця — 2-3 шт.;
- Майонез (бажано домашній).
Спосіб приготування:
Картоплю очистити від шкірки, яйця — від шкаралупи. Картоплю та сир натерти на тертці. У яйцях поділити білок і жовток і натерти їх у різний посуд. Цибулю та рибу порізати дрібними кубиками.
Далі викласти салат шарами, покриваючи кожен майонезною сіточкою. Перший шар — картопля, далі — цибуля, потім — риба, сир, білки, а зверху — жовтки. Формувати салат найкраще в роз'ємному кулінарному кільці або порційному посуді, так він матиме святковіший вигляд.
Готовий салат можна поставити в холодильник на пару годин, щоб він краще просочився.
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