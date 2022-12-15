Смачніше за "Мімозу": рецепт святкового салату "Кульбаба"

Для цього салату краще використати домашній майонез.

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Салати "Олів'є" та "Мімоза" — безперечні та традиційні хіти новорічного столу, проте різноманітності меню ніхто не скасовував. Пропонуємо приготувати новий салат "Кульбаба" за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян, який прикрасить будь-яке свято й буде гідно оцінений гостями.

Салат "Кульбаба"

Інгредієнти :

Варена картопля — 3-4 шт;

Цибуля — 1 головка;

Червона слабо солена риба — 150-200 гр;

Сир твердий — 100-150 г;

Варені яйця — 2-3 шт.;

Майонез (бажано домашній).

Спосіб приготування:

Картоплю очистити від шкірки, яйця — від шкаралупи. Картоплю та сир натерти на тертці. У яйцях поділити білок і жовток і натерти їх у різний посуд. Цибулю та рибу порізати дрібними кубиками.

Далі викласти салат шарами, покриваючи кожен майонезною сіточкою. Перший шар — картопля, далі — цибуля, потім — риба, сир, білки, а зверху — жовтки. Формувати салат найкраще в роз'ємному кулінарному кільці або порційному посуді, так він матиме святковіший вигляд.

Готовий салат можна поставити в холодильник на пару годин, щоб він краще просочився.

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