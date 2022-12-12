Німецький салат із капустою та картоплею: покроковий рецепт (відео)
Незвичайне поєднання звичних інгредієнтів із домашнім соусом дає незабутній смак.
У міру пікантний і поживний салат із картоплею, маринованою капустою та солоними огірками стане справжньою окрасою будь-якого столу та здивує незвичайним смаком. Приготувати його за своїм рецептом пропонує кулінарна блогерка Юлія Шевчук.
Німецький салат із картоплею та капустою
Складові:
- Картопля — 1 кг;
- Капуста — 400-500 г;
- Оцет яблучний — 2 ст.л.;
- Рослинна олія — 1-2 ст.л.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Мариновані огірки — 5 шт.;
- Рослинна олія — 200 гр;
- Молоко — 100 г;
- Сіль — 1 ч.л.;
- Чорний перець — 0,5 ч.л.;
- Гірчиця — 2 ст.л.
Спосіб приготування:
Картоплю відварити до готовності в підсоленій воді. Капусту дрібно нашаткувати, перекласти в глибокий посуд, додати сіль і добре пом'яти, щоб вона пустила сік і стала соковитішою. Після того, як капуста пустила сік, додати до неї яблучний оцет, чайну ложку цукру й олію. Все добре перемішати й залишити доти, доки підготуються решта інгредієнтів.
Цибулину нарізати на тонкі півкільця та відправити на сковороду з розігрітим вершковим маслом, додавши чайну ложку цукру, щоб цибуля добре закарамелізувався. На це піде приблизно п'ять хвилин. Забрати сковороду з вогню.
Далі потрібно нарізати огірки. Можна використовувати як квашені, так і мариновані. Потім потрібно приготувати соус для заправки. Для цього рафіновану олію змішати блендером із молоком, нагрітим до кімнатної температури, на високій швидкості. Соус буквально на очах починає густіти. У масу всипати сіль, перець, гірчицю зернами й інші спеції (за бажанням), наприклад, часник або зелень. Збивати ще 30 секунд.
Варену картоплю очистити від шкірки та нарізати на середні шматочки. У ємність із капустою висипати картоплю, обсмажену цибулю, огірки, все перемішати й заправити приготованим соусом.
Такий салат ідеально підходить як добавка до м'ясних і рибних страв.
Нагадаємо, що приготувати замість "шуби", а також рекомендуємо скуштувати салат "Валерія".