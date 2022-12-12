Немецкий салат с капустой и картофелем: пошаговый рецепт (видео)
Необычное сочетание привычных ингредиентов с домашним соусом дает незабываемый вкус.
В меру пикантный и питательный салат с картошкой, маринованной капустой и солеными огурцами станет настоящим украшением любого стола и удивит необычным вкусом. Приготовить его по своему рецепту предлагает кулинарный блогер Юлия Шевчук.
Немецкий салат с картофелем и капустой
Ингредиенты:
- Картофель – 1кг;
- Капуста 400-500 гр;
- Уксус яблочный – 2 ст. л;
- Растительное масло 1-2 ст. л.
- Лук – 1 шт;
- Маринованные огурцы – 5 шт;
- Растительное масло – 200 гр;
- Молоко – 100 гр;
- Соль — 1 ч.л.
- Черный перец – 0,5 ч. л.
- Горчица – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Картофель отварить до готовности в подсоленной воде. Капусту мелко нашинковать, переложить в глубокую посуду, добавить соль и хорошо обмять, чтобы она пустила сок и стала более сочной. После того, как капуста пустила сок, добавить в нее яблочный уксус, чайную ложку сахара и растительное масло. Все хорошо перемешать и оставить до тех пор, пока подготовятся остальные ингредиенты.
Луковицу нарезать на тонкие полукольца и отправить на сковороду с разогретым сливочным маслом, добавив чайную ложку сахара, чтобы лук хорошо закарамелизировался. на это уйдет приблизительно пять минут. Убрать сковороду с огня.
Далее нужно нарезать огурцы. Можно использовать как квашенные, так и маринованные. Затем необходимо приготовить соус для заправки. Для этого рафинированное растительное масло смешать блендером с молоком, нагретым до комнатной температуры, на высокой скорости. Соус буквально на глазах начинает густеть. В получившуюся массу всыпать соль, перец, горчицу зернами и другие специи (по желанию), например, чеснок или зелень. Взбивать еще 30 секунд.
Вареный картофель очистить от кожуры и нарезать на средние кусочки. В емкость с капустой высыпать картофель, обжаренный лук, огурцы, все перемешать и заправить приготовленным соусом.
Такой салат идеально подходит в качестве добавки к мясным и рыбным блюдам.
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