Немецкий салат с капустой и картофелем: пошаговый рецепт (видео)

Необычное сочетание привычных ингредиентов с домашним соусом дает незабываемый вкус.

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В меру пикантный и питательный салат с картошкой, маринованной капустой и солеными огурцами станет настоящим украшением любого стола и удивит необычным вкусом. Приготовить его по своему рецепту предлагает кулинарный блогер Юлия Шевчук.

Немецкий салат с картофелем и капустой

Ингредиенты:

Картофель – 1кг;

Капуста 400-500 гр;

Уксус яблочный – 2 ст. л;

Растительное масло 1-2 ст. л.

Лук – 1 шт;

Маринованные огурцы – 5 шт;

Растительное масло – 200 гр;

Молоко – 100 гр;

Соль — 1 ч.л.

Черный перец – 0,5 ч. л.

Горчица – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Картофель отварить до готовности в подсоленной воде. Капусту мелко нашинковать, переложить в глубокую посуду, добавить соль и хорошо обмять, чтобы она пустила сок и стала более сочной. После того, как капуста пустила сок, добавить в нее яблочный уксус, чайную ложку сахара и растительное масло. Все хорошо перемешать и оставить до тех пор, пока подготовятся остальные ингредиенты.

Луковицу нарезать на тонкие полукольца и отправить на сковороду с разогретым сливочным маслом, добавив чайную ложку сахара, чтобы лук хорошо закарамелизировался. на это уйдет приблизительно пять минут. Убрать сковороду с огня.

Далее нужно нарезать огурцы. Можно использовать как квашенные, так и маринованные. Затем необходимо приготовить соус для заправки. Для этого рафинированное растительное масло смешать блендером с молоком, нагретым до комнатной температуры, на высокой скорости. Соус буквально на глазах начинает густеть. В получившуюся массу всыпать соль, перец, горчицу зернами и другие специи (по желанию), например, чеснок или зелень. Взбивать еще 30 секунд.

Вареный картофель очистить от кожуры и нарезать на средние кусочки. В емкость с капустой высыпать картофель, обжаренный лук, огурцы, все перемешать и заправить приготовленным соусом.

Такой салат идеально подходит в качестве добавки к мясным и рыбным блюдам.

Напомним, что приготовить вместо "шубы", а также рекомендуем попробовать салат "Валерия".