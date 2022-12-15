Вкуснее "Мимозы": рецепт праздничного салата "Одуванчик"
Для этого салата лучше использовать домашний майонез.
Салаты "Оливье" и "Мимоза" – бесспорные и традиционные хиты новогоднего стола, однако разнообразия меню никто не отменял. Предлагаем приготовить новый салат "Одуванчик" по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян, который украсит любой праздник и будет по достоинству оценен гостями.
Салат "Одуванчик"
Ингредиенты:
- Вареный картофель – 3-4 шт;
- Лук – 1 головка;
- Красная слабосоленая рыба – 150-200 гр;
- Сыр твердый – 100-150 гр;
- Вареные яйца – 2-3 шт;
- Майонез (желательно домашний).
Способ приготовления:
Картофель очистить от кожуры, яйца – от скорлупы. Картошку и сыр натереть на терке. В яйцах разделить белок и желток и натереть их в разную посуду. Лук и рыбу порезать мелкими кубиками.
Далее выложить салат слоями, покрывая каждый майонезной сеточкой. Первый слой – картофель, далее – лук, затем – рыба, сыр, белки, а верху – желтки. Формировать салат лучше всего в разъемном кулинарном кольце или в порционной посуде, так он будет выглядеть более празднично.
Готовый салат можно поставить в холодильник на пару часов, чтобы он лучше пропитался.
Напомним, как приготовить вкусный немецкий салат, а также какие ингредиенты понадобятся для яркого салата "Валерия".