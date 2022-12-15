Вкуснее "Мимозы": рецепт праздничного салата "Одуванчик"

Для этого салата лучше использовать домашний майонез.

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Салаты "Оливье" и "Мимоза" – бесспорные и традиционные хиты новогоднего стола, однако разнообразия меню никто не отменял. Предлагаем приготовить новый салат "Одуванчик" по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян, который украсит любой праздник и будет по достоинству оценен гостями.

Салат "Одуванчик"

Ингредиенты:

Вареный картофель – 3-4 шт;

Лук – 1 головка;

Красная слабосоленая рыба – 150-200 гр;

Сыр твердый – 100-150 гр;

Вареные яйца – 2-3 шт;

Майонез (желательно домашний).

Способ приготовления:

Картофель очистить от кожуры, яйца – от скорлупы. Картошку и сыр натереть на терке. В яйцах разделить белок и желток и натереть их в разную посуду. Лук и рыбу порезать мелкими кубиками.

Далее выложить салат слоями, покрывая каждый майонезной сеточкой. Первый слой – картофель, далее – лук, затем – рыба, сыр, белки, а верху – желтки. Формировать салат лучше всего в разъемном кулинарном кольце или в порционной посуде, так он будет выглядеть более празднично.

Готовый салат можно поставить в холодильник на пару часов, чтобы он лучше пропитался.

Напомним, как приготовить вкусный немецкий салат, а также какие ингредиенты понадобятся для яркого салата "Валерия".