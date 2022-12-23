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Еда

Как "шуба", только вкуснее: оригинальная закуска с сельдью на праздничный стол

закуска
Фото: yummy.lera/instagram

Блюдо совершенно не уступает по вкусу традиционному салату "Сельдь под шубой".

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Несмотря на обилие рецептов салатов, "Сельдь под шубой" по-прежнему остается неизменной позицией на любом праздничном столе. Однако кулинарный блогер Валерия Велигура предлагает интересный способ разнообразить праздничное меню, не отказываясь от любимого блюда, и советует приготовить его в виде оригинальной закуски.

Закуска "Сельдь на шубе"

Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт;
  • Свекла – 2 шт;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Зелень;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Майонез или сметана – приблизительно 50 гр;
  • Сельдь – 150-200 гр;
  • Красный и зеленый лук.

Способ приготовления:

Картофель и свеклу хорошо помыть и отварить в подсоленной воде или поместить в рукав для запекания и отправить в микроволновку. Картофель подержать на максимум 10 минут, свеклу – 20 минут.

Затем картофель остудить и разрезать пополам, посыпать солью и перцем.

Свеклу натереть на терке и смешать с чесноком, пропущенным через пресс, мелко порезанным зеленым луком и майонезом.

Красный лук порезать на тонкие полоски.

На каждую половинку картофеля положить свекольно-чесночную смесь, сверху – два кусочка селедки, посыпать красным луком и зеленью, красиво расставить закуску на блюде.

Напомним, как приготовить салат "Одуванчик" и вкуснейший салат "Граф".