Как "шуба", только вкуснее: оригинальная закуска с сельдью на праздничный стол
Блюдо совершенно не уступает по вкусу традиционному салату "Сельдь под шубой".
Несмотря на обилие рецептов салатов, "Сельдь под шубой" по-прежнему остается неизменной позицией на любом праздничном столе. Однако кулинарный блогер Валерия Велигура предлагает интересный способ разнообразить праздничное меню, не отказываясь от любимого блюда, и советует приготовить его в виде оригинальной закуски.
Закуска "Сельдь на шубе"
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт;
- Свекла – 2 шт;
- Соль и перец по вкусу;
- Зелень;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Майонез или сметана – приблизительно 50 гр;
- Сельдь – 150-200 гр;
- Красный и зеленый лук.
Способ приготовления:
Картофель и свеклу хорошо помыть и отварить в подсоленной воде или поместить в рукав для запекания и отправить в микроволновку. Картофель подержать на максимум 10 минут, свеклу – 20 минут.
Затем картофель остудить и разрезать пополам, посыпать солью и перцем.
Свеклу натереть на терке и смешать с чесноком, пропущенным через пресс, мелко порезанным зеленым луком и майонезом.
Красный лук порезать на тонкие полоски.
На каждую половинку картофеля положить свекольно-чесночную смесь, сверху – два кусочка селедки, посыпать красным луком и зеленью, красиво расставить закуску на блюде.
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