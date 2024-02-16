С вкусной заправкой: как приготовить салат Цезарь по классическому рецепту

Популярный салат был придуман в США. И со временем в него стали добавлять прочие ингредиенты вроде курицы и анчоусов.

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Сейчас салат Цезарь очень популярен. И многие думают, что это итальянское блюдо. В этом есть доля правды: придумал его в 1920-е американец итальянского происхождения Цезарь Кардини. В натертую чесноком емкость он поместил салатные листья, крутоны и яйца. Все это Кардини посыпал тертым пармезаном и сбрызнул лимонным соком, оливковым маслом и вустерским соусом. Позднее в рецепт салата Цезарь стали добавлять анчоусы, курицу, бекон, или вовсе готовить его с капустой кейл, или с рыбой. Но в любом случае получается вкусно.

Рецептом салата Цезарь и способом приготовления вкусной заправки поделились на сайте Once Upon A Chef.

Салат Цезарь

Ингредиенты:

салат романо — 2 кочана (400 г);

тертый сыр пармезан –2 ст. л.;

бекон – 6 полосок;

яйца, сваренные вкрутую – 2 шт.

Для крутонов:

хлеб белый или багет – 200 г;

чеснок – 2 зубчика;

соль;

масло растительное;

орегано сухой.

Для соуса:

желтки вареные – 2 шт.

горчица дижонская – 2 ч. л.

масло оливковое – 6 ст. л.

соус вустерский;

лимонный сок;

белый винный уксус – 1 ч. л.;

соль;

перец черный свежемолотый;

1 зубчик чеснока.

Сначала приготовьте гренки, или крутоны. Белый хлеб без корочки, лучше багет, нарежьте кубиками. Подсушите в разогретой до 180°С духовке в течение 5-10 мин. В процессе подсушивания гренки надо пару раз перевернуть на противне.

Раздавите чеснок и разотрите его с солью, добавьте масло и прогрейте на небольшом огне пару минут.

Добавьте гренки и, перемешивая, обжарьте пару минут. Можете посыпать орегано. Обжарьте бекон, нарезанный мелко, яйца порежьте на четыре части.

Приготовьте соус: разотрите желтки с горчицей, добавьте оливковое масло, вустерский соус, лимонный сок и уксус, приправьте солью, перцем и измельченным чесноком и взбейте.

Листья салата помойте, обсушите и порвите руками.

Соберите салат: выложите в тарелку листья салата и бекон, полейте соусом и перемешайте. Выложите сверху яйца и гренки, посыпьте сыром и подавайте.

Также вы можете приготовить вкусный салат из капусты.