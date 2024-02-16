С вкусной заправкой: как приготовить салат Цезарь по классическому рецепту
Популярный салат был придуман в США. И со временем в него стали добавлять прочие ингредиенты вроде курицы и анчоусов.
Сейчас салат Цезарь очень популярен. И многие думают, что это итальянское блюдо. В этом есть доля правды: придумал его в 1920-е американец итальянского происхождения Цезарь Кардини. В натертую чесноком емкость он поместил салатные листья, крутоны и яйца. Все это Кардини посыпал тертым пармезаном и сбрызнул лимонным соком, оливковым маслом и вустерским соусом. Позднее в рецепт салата Цезарь стали добавлять анчоусы, курицу, бекон, или вовсе готовить его с капустой кейл, или с рыбой. Но в любом случае получается вкусно.
Рецептом салата Цезарь и способом приготовления вкусной заправки поделились на сайте Once Upon A Chef.
Салат Цезарь
Ингредиенты:
- салат романо — 2 кочана (400 г);
- тертый сыр пармезан –2 ст. л.;
- бекон – 6 полосок;
- яйца, сваренные вкрутую – 2 шт.
Для крутонов:
- хлеб белый или багет – 200 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль;
- масло растительное;
- орегано сухой.
Для соуса:
- желтки вареные – 2 шт.
- горчица дижонская – 2 ч. л.
- масло оливковое – 6 ст. л.
- соус вустерский;
- лимонный сок;
- белый винный уксус – 1 ч. л.;
- соль;
- перец черный свежемолотый;
- 1 зубчик чеснока.
Сначала приготовьте гренки, или крутоны. Белый хлеб без корочки, лучше багет, нарежьте кубиками. Подсушите в разогретой до 180°С духовке в течение 5-10 мин. В процессе подсушивания гренки надо пару раз перевернуть на противне.
Раздавите чеснок и разотрите его с солью, добавьте масло и прогрейте на небольшом огне пару минут.
Добавьте гренки и, перемешивая, обжарьте пару минут. Можете посыпать орегано. Обжарьте бекон, нарезанный мелко, яйца порежьте на четыре части.
Приготовьте соус: разотрите желтки с горчицей, добавьте оливковое масло, вустерский соус, лимонный сок и уксус, приправьте солью, перцем и измельченным чесноком и взбейте.
Листья салата помойте, обсушите и порвите руками.
Соберите салат: выложите в тарелку листья салата и бекон, полейте соусом и перемешайте. Выложите сверху яйца и гренки, посыпьте сыром и подавайте.
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