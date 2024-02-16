Зі смачною заправкою: як приготувати салат Цезар за класичним рецептом
Популярний салат придумали у США. І з часом до нього стали додавати інші інгредієнти на кшталт курки й анчоусів.
Зараз салат Цезар дуже популярний. І багато хто думає, що це італійська страва. У цьому є частка правди: придумав його в 1920-ті американець італійського походження Цезар Кардіні. У натерту часником ємність він помістив салатне листя, крутони і яйця. Усе це Кардіні посипав тертим пармезаном і скропив лимонним соком, оливковою олією і вустерським соусом. Пізніше в рецепт салату Цезар стали додавати анчоуси, курку, бекон, або зовсім готувати його з капустою кейл, або з рибою. Але в будь-якому разі виходить смачно.
Рецептом салату Цезар і способом приготування смачної заправки поділилися на сайті Once Upon A Chef.
Салат Цезар
Інгредієнти:
- салат романо — 2 качани (400 г);
- тертий сир пармезан — 2 ст. л.;
- бекон — 6 смужок;
- яйця, зварені круто — 2 шт.
Для крутонів:
- хліб білий або багет — 200 г;
- часник — 2 зубчики;
- сіль;
- олія рослинна;
- орегано сухий.
Для соусу:
- жовтки варені — 2 шт.
- гірчиця діжонська — 2 ч. л.
- олія оливкова — 6 ст. л.
- соус вустерський;
- лимонний сік;
- білий винний оцет — 1 ч. л.;
- сіль;
- перець чорний свіжомелений;
- 1 зубчик часнику.
Спочатку приготуйте грінки, або крутони. Білий хліб без скоринки, краще багет, наріжте кубиками. Підсушіть у розігрітій до 180°С духовці протягом 5-10 хв. У процесі підсушування грінки треба кілька разів перевернути на деку.
Розчавіть часник і розітріть його з сіллю, додайте олію і прогрійте на невеликому вогні кілька хвилин.
Додайте грінки і, перемішуючи, обсмажте кілька хвилин. Можете посипати орегано. Обсмажте бекон, нарізаний дрібно, яйця поріжте на чотири частини.
Приготуйте соус: розітріть жовтки з гірчицею, додайте маслинову олію, вустерський соус, лимонний сік і оцет, приправте сіллю, перцем і подрібненим часником і збийте.
Листя салату помийте, обсушіть і порвіть руками.
Зберіть салат: викладіть у тарілку листя салату та бекон, полийте соусом і перемішайте. Викладіть зверху яйця і грінки, посипте сиром і подавайте.
Також ви можете приготувати смачний салат із капусти.