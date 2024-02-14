Смачний і хрусткий: рецепт данського салату з капусти
Цей салат данці зазвичай готують на Різдво. Але він чудово підійде, щоб урізноманітнити зимове меню.
Цей смачний хрусткий салат часто готують у Данії. Зазвичай — на Різдво. Цей салат із червоної капусти і яблук з пікантною заправкою чудово підходить для зимового меню, коли овочі в супермаркеті виявляються не такими смачними, як улітку. Рецептом поділилися на сайті Marie Claire.
Данський салат із капусти
Інгредієнти:
- 1 невеликий качан червоної капусти;
- 2 маленьких яблука;
- 1 жменю волоських горіхів;
- 1 невеликий пучок кучерявої петрушки;
- 5 столових ложок оливкової олії;
- 4 столові ложки яблучного оцту або білого бальзамічного оцту;
- 2 столові ложки рідкого меду.
Видаліть верхні листочки капусти. Решту качана наріжте якомога тонше. Яблука очистіть і наріжте скибочками або кубиками.
У великій мисці змішайте капусту, яблука і злегка нарізані волоські горіхи.
Приготуйте соус (заправку) вінегрет з оливкової олії, оцту та меду. Можна збити всі інгредієнти вінчиком, а можна влити їх у банку і добре потрясти, як шейкер.
Заправте овочі соусом і перемішайте. Салат готовий.
Щоб отримати ще більш зимовий смак, замініть у цьому рецепті яблука апельсинами.
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