Ідеально до вечері: рецепт швидкого салату з м'ясом і грибами
Для приготування салату можна використовувати яловичину, куряче філе або м'ясо індички. З будь-яким із цих інгредієнтів він буде смачним.
Смачний і ситний салат — чудове доповнення на стіл до обіду або вечері. Своїм перевіреним рецептом поділилася авторка блогу "Смачні рецепти на кожен день". Він не потребує особливих кулінарних навичок, готується дуже швидко і чудово втамовує голод.
М'ясний салат із грибами
Інгредієнти:
- яйця варені — 5 шт;
- варене м'ясо (куряче філе або яловичина) — 300 г;
- мариновані печериці — 300 г;
- спеції: сіль, перець — за смаком;
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування:
Курячі яйця почистити, нарізати дрібними кубиками. Яловичину або куряче філе теж подрібнити аналогічно. Із печериць злити розсіл і порізати їх навпіл або на чотири частини, залежно від розміру.
Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, додати сіль, перець та інші спеції (за бажанням), заправити майонезом і перемішати. Салат готовий!
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