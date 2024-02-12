Вишукано та смачно: рецепт салату "Королівський"

Цей салат неодмінно стане родзинкою святкового столу. Адже в ньому є все для ідеального смаку.

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Салат "Королівський" неодмінно вам сподобається. Його можна готувати як на свята, так і просто на вечерю. А скоро День усіх закоханих, 14 лютого, тож можна приготувати його, щоб відсвяткувати цей особливий день. В оригіналі використовується яловичий язик. Але якщо не хочете його готувати, або просто не любите, можна замінити його відвареною яловичиною або телятиною. Рецептом поділилась кулінарна блогерка, яка пише під ніком ann_kiper.

Салат "Королівський"

Інгредієнти:

1 яловичий язик;

1 фіолетова цибулина;

5 картоплин;

4 солоних, або маринованих огірки;

2 буряки;

майонез;

сіль.

Якщо все ж готуєте салат з язиком, спочатку відваріть його. Язик заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння, солимо. Варимо на маленькому вогні 2,5-3 години. Виймаємо язик з каструлі та охолоджуємо.

Буряк та картоплю відварюємо до готовності та залишаємо охолонути. Буряк можна запекти у фользі в духовці.

Цибулю дрібно нарізаємо та маринуємо: вичавіть сік четвертини лимона, додайте трохи гарячої води, дрібку солі та чайна ложечка цукру. Заливаємо цією сумішшю цибулю та залишаємо на 20 хвилин, потім зливаємо маринад.

Відварний язик і солоні огірки нарізаємо кубиками. Картоплю та буряк чистимо та натираємо на крупній тертці.

А тепер збираємо салат. Спочатку викладаємо язик, на нього цибулю і додаємо сіточку майонезу. На цибулю викладаємо картоплю, і знову майонез. Наступний шар — огірки, трохи майонезу, і останнім шаром викладаємо буряк. Зверху змащуємо майонезом та прикрашаємо зеленню.

Салат готовий — тепер його можна подавати до столу.

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