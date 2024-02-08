-10 кг: рецепт дієтичного салату для тих, хто худне

Попри те, що цей салат низькокалорійний, його смак не залишить вас байдужими. Його можна їсти без шкоди для фігури.

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Напередодні вени багато хто вирішує сісти на дієту, почати харчуватися правильно і виключити з меню шкідливі продукти. Все для того, щоб скинути "зимову вагу" і трохи пострункішати. Кулінарна блогерка Крістін Азізян пропонує взяти на озброєння рецепт салату з промовистою назвою "-10 кг", який посприяє схудненню.

Салат "-10 кг"

Інгредієнти:

пекінська капуста;

кукурудза;

яйця;

консервований тунець.

Для заправки:

сметана або натуральний йогурт без добавки — 2 ст. л;

гірчиця — 1/2 ст. л;

мед — 1/2 ст. л (можна і без нього);

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто, остудити, порізати. З тунця злити олію, з кукурудзи — рідину. Скласти в глибоку миску. Капусту порізати, додати до решти інгредієнтів. Усе перемішати, посолити та заправити. За бажанням можна наприкінці додати зелень: кріп або петрушку.

Салат виходить низькокалорійним, але дуже смачним, що важливо для тих, хто на дієті.

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