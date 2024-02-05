Порадуйте коханих: рецепт ситного і красивого салату "Валентин" (відео)

Замість курки для приготування салату можна взяти яловичину або крабові палички. Щоб страва була смачнішою, відправте її на кілька годин у холодильник.

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День святого Валентина дедалі ближче, і якщо ви хочете якось особливо відзначити його та порадувати кохану людину, приготуйте для нього (або неї) салат "Валентин". Смачний і ситний він стане вираженням ваших почуттів поряд з іншими милими подарунками. Як його робити, показала в деталях кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Салат "Валентин"

Інгредієнти:

відварна куряча грудка або яловичина, (іноді цей салат готують із крабовими паличками);

мариновані огірки;

печериці, обсмажені з цибулею;

зелений горошок;

відварені яйця — 2 шт.

Для заправки:

сметана або грецький йогурт — 3-4 ст. л;

гірчиця — 1 ч. л. (можна і більше додати гірчиці, на свій смак);

сік лимона — 1 ст. л;

сіль, перець за смаком.

Якщо ви не на дієті, то такий салат можна заправити і звичайним майонезом.

Спосіб приготування

Курку відварити в підсоленій воді до готовності. Печериці порізати й обсмажити на сковороді з цибулею до готовності. Огірки порізати соломкою або кубиками. Білки відокремити від жовтків, натерти їх у різні тарілки.

На блюдо для салату покласти кулінарне кільце, змастити дно блюда заправкою. Першим шаром викласти курку (яловичину або крабові палички), змастити заправкою. Потім — огірки і знову заправка. Потім викласти гриби з цибулею і змастити заправкою.

Далі викласти натертий жовток, а потім у центр — горошок. Розрівняти його, і білком зробити бортик по всьому краю салату. Верх можна прикрасити зеленню.

Щоб салат був смачнішим, відправте його в холодильник на кілька годин.

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