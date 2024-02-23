Віночок із тунця: рецепт легкої та дуже смачної закуски
Готовий віночок можна прикрасити за своїм бажанням. Для цього використовуйте оливки або свіжі овочі.
Консервований тунець — один із найсмачніших та найуніверсальніших продуктів, що ідеально підходить для приготування різноманітних дієтичних та більш ситних страв. Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептом неймовірної закуски з тунця, який пропонує кулінарна блогерка Ольга Головіна. Її можна приготувати як для себе, так і до приходу гостей.
Віночок із тунця
Інгредієнти:
- тунець у власному соку — 2 баночки;
- яйця — 4 шт;
- синя цибуля — 1 шт;
- петрушка — пучок;
- майонез — 2 ст. л;
- сіль, перець;
- багет;
- оливки та маслини — для подачі.
Спосіб приготування:
Яйця зварити круто, остудити, нарізати дрібними кубиками. З тунця злити рідину, злегка розім'яти виделкою і додати до яєць. Туди ж всипати дрібно порізану цибулю і петрушку. Усе посолити, поперчити, заправити майонезом і перемішати.
Далі приступаємо до формування закуски. Всередину тарілки покласти піалу або невелику миску, навколо викласти закуску у формі віночка. Прибрати середину і туди покласти підсушений багет. Віночок прикрасити за своїм бажанням. Можна використовувати маслини, помідор, болгарський перець.
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