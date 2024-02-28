Отбивные из свинины в маринаде: рецепт мясного блюда на обед

Промаринованные отбивные получаются более сочными и мягкими.

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Хочется чего-то сытного и вкусного на обед? Если у вас в холодильнике найдется немного свинины и соевый соус, а на полке – специи к мясу, лучшим вариантом станот свиные отбивные в маринаде. Они подойдут к любому гарниру, что делает их практически универсальной едой. Как приготовить такие отбивные, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Отбивные из свинины в маринаде

Ингредиенты:

мякоть свинины – 500 гр;

мед – 1,5 ст. л;

соевый соус – 4 ст. л;

специи для мяса – по вкусу;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо помыть, высушить бумажным полотенцем, затем порезать порционными кусками. Каждый из них прикрыть пленкой и отбить молоточком с обеих сторон.

В глубокой миске смешать мед, соевый соус и специи, положить туда же мясо, все хорошо перемешать и отправить в холодильник на час-полтора, чтобы оно хорошо пропиталось.

Обжарить отбивные из свинины на гриле, обычной сковороде или сковороде гриль примерно по две минуты с каждой стороны.

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