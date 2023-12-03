Горячие блюда: рулетики из свинины с черносливом и орехами

Времени на приготовление таких мясных рулетиков уходит не больше, чем на обычные отбивные.

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Качественный чернослив имеет кисло-сладкий вкус и приятный копченый аромат, а в сочетании с небольшим количеством грецких орехов и свининой получается очень вкусное и оригинальное горячее блюдо. Рецептом поделился Алексей Медведев на странице Frt-Lunch.

Ингредиенты

свинина 1 кг;

чернослив 200 г;

орехи грецкие 100 г;

яйцо 1 шт.;

сухари панировочные для панировки;

соль по вкусу;

перец черный по вкусу;

масло растительное для жарки.

Из данного количества ингредиентов получается 7-8 мясных рулетиков.

Приготовление

Шаг 1. Для начала необходимо измельчить орехи. Чтобы чувствовался их вкус, лучше подробить их ножом или сложить в полиэтиленовый пакет и прокатать скалкой.

Шаг 2. Далее хорошо промываем и мелко нарезаем чернослив. Если он очень сухой, то следует его замочить на несколько минут в горячей воде.

Шаг 3. Смешиваем орехи с черносливом.

Шаг 4. Нарезаем битки из свинины пластинами толщиной около 1 см.

Шаг 5. Отбиваем мясо с обеих сторон через пищевую пленку.

Шаг 6. На каждый кусочек мяса выкладываем начинку из орехов и чернослива. Затем мясо сворачиваем в рулетик, и закрепляем при помощи зубочистки.

Шаг 7. Взбиваем яйцо, солим, перчим яичную смесь и обмакиваем в ней наши рулетики, предварительно сняв зубочистки.

Шаг 8. После этого, обваливаем рулетики в сухарях и обжариваем со всех сторон на хорошо прогретой сковороде с добавлением подсолнечного масла. Огонь должен быть меньше среднего, чтобы мясо хорошо прожарилось.

Рулетики из свинины c орехами и черносливом готовы! Гарнир подойдет любой. Приятного аппетита!

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