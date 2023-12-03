Гарячі страви: рулетики зі свинини з чорносливом і горіхами

Часу на приготування таких м'ясних рулетиків іде не більше, ніж на звичайні відбивні.

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Якісний чорнослив має кисло-солодкий смак і приємний копчений аромат, а в поєднанні з невеликою кількістю волоських горіхів і свининою виходить дуже смачна й оригінальна гаряча страва. Рецептом поділився Олексій Медведєв на сторінці Frt-Lunch.

Інгредієнти

свинина 1 кг;

чорнослив 200 г;

горіхи волоські 100 г;

яйце 1 шт;

сухарі панірувальні;

сіль за смаком;

перець чорний за смаком;

олія рослинна для смаження.

З цієї кількості інгредієнтів виходить 7-8 м'ясних рулетиків.

Приготування

Крок 1. Для початку необхідно подрібнити горіхи. Щоб відчувався їхній смак, краще подробити їх ножем або скласти в поліетиленовий пакет і прокатати качалкою.

Крок 2. Далі добре промиваємо та дрібно нарізаємо чорнослив. Якщо він дуже сухий, то слід його замочити на кілька хвилин у гарячій воді.

Крок 3. Змішуємо горіхи з чорносливом.

Крок 4. Нарізаємо битки зі свинини пластинами завтовшки близько 1 см.

Крок 5. Відбиваємо м'ясо з обох боків через харчову плівку.

Крок 6. На кожен шматочок м'яса викладаємо начинку з горіхів і чорносливу. Потім м'ясо звертаємо в рулетик, і закріплюємо за допомогою зубочистки.

Крок 7. Збиваємо яйце, солимо, перчимо яєчну суміш і вмочуємо в неї наші рулетики, попередньо знявши зубочистки.

Крок 8. Після цього, обвалюємо рулетики в сухарях і обсмажуємо з усіх боків на добре прогрітій сковороді з додаванням соняшникової олії. Вогонь має бути менше середнього, щоб м'ясо добре просмажилося.

Рулетики зі свинини з горіхами та чорносливом готові! Гарнір підійде будь-який. Приємного апетиту!

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