Шашлик із коропа: покроковий рецепт від Валерія Пономаря (відео)

Готовий шалик потрібно полити соком лайма або лимона.

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Якщо шашлики з м'яса — справа звична, то ось така ж страва з риби не так поширена на відпочинку та пікніку. Рекомендуємо виправити це і приготувати смачний шашлик із коропа за рецептом відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Він виходить соковитий і апетитний, тому ніхто не залишиться байдужим, спробувавши його.

Шашлик із коропа

Інгредієнти:

короп — 1 шт. (вага 3 кг);

цибуля — 500 г;

сіль велика морська — 1 ч. л;

гостра аджика — 2 ст. л;

біле вино — 60 мл;

оливкова олія — 2 ст. л;

сік лимона або лайма.

Спосіб приготування:

У коропа зрізати філе разом із ребрами, нарізати порційними шматками завширшки чотири-п'ять сантиметрів.

Цибулю почистити, нарізати кубиками і перетиснути із сіллю, щоб вона виділила якомога більше соку. Додати в маринад усі інші інгредієнти і з'єднати з рибою. Відправити в холодильник на три години. Короп буде смачнішим, якщо маринувати його всю ніч, тому краще це зробити з вечора.

Промариновану рибу надіти на шампури вздовж ребер, щоб вона краще трималася, готувати на вугіллі приблизно приблизно приблизно вісім хвилин, але потрібно дивитися за готовністю: часу може піти трохи більше або трохи менше.

Соком лайма або лимона поливаємо вже готову рибу. За словами кулінара, якщо додати сік до сирої риби, він розщеплюватиме білок.

Подавати можна з овочами, приготованими на грилі. Раніше Фокус писав, як це робиться.