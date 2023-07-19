Ідеї для пікніка: рецепт овочів на грилі (відео)
Часникова підлива додасть овочам особливого смаку.
Літо триває, а з ним разом — відпочинок на відкритому повітрі. Який же пікнік без гриля? Сьогодні пропонуємо рецепт овочів на грилі від відомого одеського кулінара Валерія Пономаря. Приготовані за його методом овочі виходять смачними, соковитими і стануть чудовим доповненням до меню вихідного дня.
Овочі на грилі
Інгредієнти:
- кабачок — 1 шт;
- баклажан — 1 шт;
- перець болгарський — 2 шт;
- печериці — 300 гр;
- гострий перець — 2 шт;
- помідори — 5 шт.
Для заправки:
- соєвий соус — 4 ст. л;
- вустерський соус — 1 ст. л;
- оливкова олія — 4 ст. л;
- сік лимона або лайма — 1 ст. л;
- сіль 1/2 — ч. л;
- чорний перець — 1/3 ч. л.
Для гремолати (часникова підлива для овочів):
- петрушка — 1 ст. л;
- часник — 2 зуб;
- оливкова олія — 3 ст. л;
- сік лимона — 1/2 ст. л.
Спосіб приготування:
Баклажани попередньо вимочити в холодній воді з сіллю. Петрушку дрібно порубати.
Усі овочі помити, нарізати приблизно одного розміру, скласти в глибокий посуд, додати всі інгредієнти для заправки, все добре перемішати і залишити на 10 хвилин.
Промариновані овочі викласти на решітку, готувати від 10 до 15 хвилин. Помідори і перець зняти раніше, щоб вони не перепеклися і не вийшла каша.
Для часникової заправки нарізану петрушку перетерти з часником і лимонним соком до появи аромату, а потім додати маслинову олію, все перемішати і подавати з готовими овочами.
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