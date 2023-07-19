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Їжа

Ідеї для пікніка: рецепт овочів на грилі (відео)

овочі гриль, пікнік. рецепти
Фото: ponomar_valeriy/instagram | Овочі на грилі — чудове доповнення до м'яса

Часникова підлива додасть овочам особливого смаку.

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Літо триває, а з ним разом — відпочинок на відкритому повітрі. Який же пікнік без гриля? Сьогодні пропонуємо рецепт овочів на грилі від відомого одеського кулінара Валерія Пономаря. Приготовані за його методом овочі виходять смачними, соковитими і стануть чудовим доповненням до меню вихідного дня.

Овочі на грилі

Інгредієнти:

  • кабачок — 1 шт;
  • баклажан — 1 шт;
  • перець болгарський — 2 шт;
  • печериці — 300 гр;
  • гострий перець — 2 шт;
  • помідори — 5 шт.

Для заправки:

  • соєвий соус — 4 ст. л;
  • вустерський соус — 1 ст. л;
  • оливкова олія — 4 ст. л;
  • сік лимона або лайма — 1 ст. л;
  • сіль 1/2 — ч. л;
  • чорний перець — 1/3 ч. л.

Для гремолати (часникова підлива для овочів):

  • петрушка — 1 ст. л;
  • часник — 2 зуб;
  • оливкова олія — 3 ст. л;
  • сік лимона — 1/2 ст. л.

Спосіб приготування:

Баклажани попередньо вимочити в холодній воді з сіллю. Петрушку дрібно порубати.

Усі овочі помити, нарізати приблизно одного розміру, скласти в глибокий посуд, додати всі інгредієнти для заправки, все добре перемішати і залишити на 10 хвилин.

Промариновані овочі викласти на решітку, готувати від 10 до 15 хвилин. Помідори і перець зняти раніше, щоб вони не перепеклися і не вийшла каша.

Для часникової заправки нарізану петрушку перетерти з часником і лимонним соком до появи аромату, а потім додати маслинову олію, все перемішати і подавати з готовими овочами.

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