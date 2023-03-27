Саме час. Топ-3 найкращих маринадів для шашликів

Весна – час готувати смачні шашлики. І скуштувати нові маринади.

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Для смачного шашлику потрібно вибрати гарне м'ясо. А потім смачно його замаринувати. Рецептів маринаду дуже багато і у вас напевно є улюблений. Але завжди можна спробувати щось новеньке.

Тим більше, що маринад робить м'ясо ніжним та м'яким, а також надає особливого смаку. Існує легенда, що навіть римляни маринували м'ясо різними екзотичними способами, пропонуючи потім своїм гостям вгадувати, що саме вони скуштували. Фокус розповість про три найцікавіші маринади для шашликів.

Варто пам'ятати, що для свинини, яловичини та баранини всі маринади роблять насиченішими. А якщо ваш шашлик з дичини, чи риби – то не переборщіть із приправами. Якщо м'ясо жорстке – маринуйте його довше. І не використовуйте алюмінієвий посуд.

Маринад із кефіром

Інгредієнти:

свинина — 500 гр;

кефір — 1 л.;

дві цибулини;

сіль, кінза, перець за смаком.

Наріжте свинину, викладіть першу порцію на дно посудини, зверху покладіть цибулю, нарізану кільцями. Посоліть і поперчіть, додайте кінзу і залийте кефіром. І так поки м'ясо не скінчиться. Маринуйте шашлик у холодильнику 24 години.

Чайний маринад

Інгредієнти:

міцний чорний чай без ароматизаторів;

базилік;

гвоздика;

сіль і перець.

Міцний чай добре розм'якшує м'ясо. Тож варто спробувати цей рецепт. Заварюйте міцний чайний маринад у пропорції 100 г чаю на 1 літр води. Шматки м'яса змішайте в мисці із сіллю та травами. Залийте м'ясо чаєм, щоб він повністю покрив шматочки. Залишіть на 8-10 годин у холодильнику.

Маринад із білим вином

Інгредієнти:

свиняча вирізка — 1 кг;

три великі цибулини;

півсклянки білого вина;

сіль перець.

М'ясо наріжте, покладіть у миску. Цибулю дрібно наріжте і посипте їм м'ясо. Посолить і поперчить, а потім добре перемішайте руками. Залийте вином, поставте зверху щось важке і маринуйте у холодильнику близько 4 годин.

Також ви можете приготувати шашлик у духовці. Вийде не так ідеально, як на багатті, але теж дуже смачно.