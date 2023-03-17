Найпростіший шашлик: рецепт без проблем
Приготування шашлику — ціла наука, але в цьому рецепті все спрощено до краю
Цей рецепт називається "примарний шашлик" — так стверджує кулінарний блогер дядько Женя. Для того, щоб приготувати справжній шашлик, потрібно мати деяку суму знань. Для того, щоб його зімітувати в домашніх умовах, не потрібна особлива фантазія, стверджує він. Просто трохи часу та мінімальний набір продуктів.
Примарний шашлик
Інгредієнти:
- свинина — 0.5 кг;
- цибуля ріпчаста — 2;
- оцет — 50 г;
- лимон — 0.5 (для соку);
- олія;
- сіль, перець
Для примарного шашлику беремо шматок свинини – скажімо, на півкіло. Ріжемо її на дрібні шматки. Пару середніх цибулин ріжемо кільцями або півкільцями. Маринуємо м'ясо з цибулею в оцті (на око, за своїм розумінням) з додаванням солі, перцю за смаком та соку лимона з половини лимонного плоду. Ретельно перемішуємо це руками, ставимо у холодильник під легкий гніт. Години через 3-4 дістаємо і смажимо на олії та середньому вогні хвилин 20-30, уважно стежачи за процесом, перевертаючи шматки для рівномірного прожарювання.
У результаті виходить не шашлик, звичайно, але якась його примара — і дуже смачна, запевняє дядько Женя. Він доповнив страву печеною в духовці картоплею з розмарином. І зима остаточно відступила — адже ми асоціюємо шашлик із теплою порою року!