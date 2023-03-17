Найпростіший шашлик: рецепт без проблем

Приготування шашлику — ціла наука, але в цьому рецепті все спрощено до краю

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Цей рецепт називається "примарний шашлик" — так стверджує кулінарний блогер дядько Женя. Для того, щоб приготувати справжній шашлик, потрібно мати деяку суму знань. Для того, щоб його зімітувати в домашніх умовах, не потрібна особлива фантазія, стверджує він. Просто трохи часу та мінімальний набір продуктів.

Примарний шашлик

Інгредієнти:

свинина — 0.5 кг;

цибуля ріпчаста — 2;

оцет — 50 г;

лимон — 0.5 (для соку);

олія;

сіль, перець

Для примарного шашлику беремо шматок свинини – скажімо, на півкіло. Ріжемо її на дрібні шматки. Пару середніх цибулин ріжемо кільцями або півкільцями. Маринуємо м'ясо з цибулею в оцті (на око, за своїм розумінням) з додаванням солі, перцю за смаком та соку лимона з половини лимонного плоду. Ретельно перемішуємо це руками, ставимо у холодильник під легкий гніт. Години через 3-4 дістаємо і смажимо на олії та середньому вогні хвилин 20-30, уважно стежачи за процесом, перевертаючи шматки для рівномірного прожарювання.

У результаті виходить не шашлик, звичайно, але якась його примара — і дуже смачна, запевняє дядько Женя. Він доповнив страву печеною в духовці картоплею з розмарином. І зима остаточно відступила — адже ми асоціюємо шашлик із теплою порою року!