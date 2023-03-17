Самый простой шашлык: рецепт без заморочек

Приготовление шашлыка — целая наука, но в этом рецепте все упрощено до предела

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Этот рецепт называется "призрачный шашлык" — так утверждает кулинарный блогер дядя Женя. Для того, чтобы приготовить настоящий шашлык, нужно обладать некоторой суммой знаний. Для того, чтобы его сымитировать в домашних условиях, не требуется особой фантазии, утверждает он. Просто немного времени и минимальный набор продуктов.

Призрачный шашлык

Ингредиенты:

свинина — 0.5 кг;

лук репчатый — 2;

уксус — 50 г;

лимон — 0.5 (для сока);

растительное масло;

соль, перец

Для призрачного шашлыка берем кусок свинины — скажем, на полкило. Режем ее на некрупные куски. Пару средних луковиц режем кольцами или полукольцами. Маринуем мясо с луком в уксусе (на глаз, по своему разумению) с добавлением соли, перца по вкусу и сока лимона из половины выжатого лимонного плода. Тщательно перемешиваем это руками, ставим в холодильник под легкий гнет. Часа через 3-4 достаем и жарим на растительном масле и среднем огне минут 20-30, внимательно следя за процессом, переворачивая куски для равномерной прожарки.

В итоге получается не шашлык, конечно, но какой-то его призрак — и весьма вкусный, заверяет дядя Женя. Он дополнил блюдо печеной в духовке картошкой с розмарином. И зима окончательно отступила — ведь мы ассоциируем шашлык с теплым временем года!