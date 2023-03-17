Самый простой шашлык: рецепт без заморочек
Приготовление шашлыка — целая наука, но в этом рецепте все упрощено до предела
Этот рецепт называется "призрачный шашлык" — так утверждает кулинарный блогер дядя Женя. Для того, чтобы приготовить настоящий шашлык, нужно обладать некоторой суммой знаний. Для того, чтобы его сымитировать в домашних условиях, не требуется особой фантазии, утверждает он. Просто немного времени и минимальный набор продуктов.
Призрачный шашлык
Ингредиенты:
- свинина — 0.5 кг;
- лук репчатый — 2;
- уксус — 50 г;
- лимон — 0.5 (для сока);
- растительное масло;
- соль, перец
Для призрачного шашлыка берем кусок свинины — скажем, на полкило. Режем ее на некрупные куски. Пару средних луковиц режем кольцами или полукольцами. Маринуем мясо с луком в уксусе (на глаз, по своему разумению) с добавлением соли, перца по вкусу и сока лимона из половины выжатого лимонного плода. Тщательно перемешиваем это руками, ставим в холодильник под легкий гнет. Часа через 3-4 достаем и жарим на растительном масле и среднем огне минут 20-30, внимательно следя за процессом, переворачивая куски для равномерной прожарки.
В итоге получается не шашлык, конечно, но какой-то его призрак — и весьма вкусный, заверяет дядя Женя. Он дополнил блюдо печеной в духовке картошкой с розмарином. И зима окончательно отступила — ведь мы ассоциируем шашлык с теплым временем года!