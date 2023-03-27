Самое время. Топ-3 лучших маринадов для шашлыков

Весна – самое время готовить вкусные шашлыки. И попробовать новые маринады.

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Для вкусного шашлыка нужно выбрать хорошее мясо. А потом вкусно его замариновать. Рецептов маринада – очень много и у вас наверняка есть любимый. Но всегда можно попробовать что-то новенькое.

Тем более, что маринад делает мясо нежным и мягким, а также придает особенный вкус. Существует легенда, что даже римляне мариновали мясо разными экзотическими способами, предлагая потом своим гостям угадывать, что именно они отведали. Фокус расскажет о трех самых интересных маринадах для шашлыков.

Стоит помнить, что для свинины, говядины и баранины все маринады делают более насыщенными. А если ваш шашлык из дичи, или рыбы – то не переборщите с приправами. Если мясо жесткое – маринуйте его дольше. И не используйте алюминиевую посуду.

Маринад с кефиром

Ингредиенты:

свинина — 500 гр;

кефир — 1 л.;

две луковицы;

соль, кинза, перец по вкусу.

Нарежьте свинину, выложите первую порцию на дно посудины, сверху положите лук, нарезанный колечками. Посолите и поперчите, добавьте кинзу и залейте кефиром. И так, пока мясо не кончится. Маринуйте шашлык в холодильнике 24 часа.

Чайный маринад

Ингредиенты:

крепкий черный чай без ароматизаторов;

базилик;

гвоздика;

соль и перец.

Крепкий чай отлично размягчает мясо. Так что стоит попробовать этот рецепт. Заваривайте крепкий чайный маринад в пропорции 100 грамм чая на 1 литр воды. Куски мяса смешайте в миске с солью и травами. Залейте мясо остывшим чаем, чтобы он полностью покрыл кусочки. Оставьте на 8-10 часов в холодильнике.

Маринад с белым вином

Ингредиенты:

свиная вырезка — 1 кг;

три крупные луковицы;

полстакана белого вина;

соль, перец.

Мясо нарежьте, уложите в миску. Лук мелко нарежьте и посыпьте им мясо. Посолите и поперчите, а потом хорошо перемешайте руками. Залейте вином, поставьте сверху груз и маринуйте в холодильнике около 4 часов.

Также вы можете приготовить шашлык в духовке. Получится не так идеально, как на костре, но тоже очень вкусно.