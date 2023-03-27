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Еда

Самое время. Топ-3 лучших маринадов для шашлыков

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Фото: Getty Images | Шашлык

Весна – самое время готовить вкусные шашлыки. И попробовать новые маринады.

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Для вкусного шашлыка нужно выбрать хорошее мясо. А потом вкусно его замариновать. Рецептов маринада – очень много и у вас наверняка есть любимый. Но всегда можно попробовать что-то новенькое.

Тем более, что маринад делает мясо нежным и мягким, а также придает особенный вкус. Существует легенда, что даже римляне мариновали мясо разными экзотическими способами, предлагая потом своим гостям угадывать, что именно они отведали. Фокус расскажет о трех самых интересных маринадах для шашлыков.

Стоит помнить, что для свинины, говядины и баранины все маринады делают более насыщенными. А если ваш шашлык из дичи, или рыбы – то не переборщите с приправами. Если мясо жесткое – маринуйте его дольше. И не используйте алюминиевую посуду.

Маринад с кефиром

Ингредиенты:

  • свинина — 500 гр;
  • кефир — 1 л.;
  • две луковицы;
  • соль, кинза, перец по вкусу.

Нарежьте свинину, выложите первую порцию на дно посудины, сверху положите лук, нарезанный колечками. Посолите и поперчите, добавьте кинзу и залейте кефиром. И так, пока мясо не кончится. Маринуйте шашлык в холодильнике 24 часа.

Чайный маринад

Ингредиенты:

  • крепкий черный чай без ароматизаторов;
  • базилик;
  • гвоздика;
  • соль и перец.

Крепкий чай отлично размягчает мясо. Так что стоит попробовать этот рецепт. Заваривайте крепкий чайный маринад в пропорции 100 грамм чая на 1 литр воды. Куски мяса смешайте в миске с солью и травами. Залейте мясо остывшим чаем, чтобы он полностью покрыл кусочки. Оставьте на 8-10 часов в холодильнике.

Маринад с белым вином

Ингредиенты:

  • свиная вырезка — 1 кг;
  • три крупные луковицы;
  • полстакана белого вина;
  • соль, перец.

Мясо нарежьте, уложите в миску. Лук мелко нарежьте и посыпьте им мясо. Посолите и поперчите, а потом хорошо перемешайте руками. Залейте вином, поставьте сверху груз и маринуйте в холодильнике около 4 часов.

Также вы можете приготовить шашлык в духовке. Получится не так идеально, как на костре, но тоже очень вкусно.