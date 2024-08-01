Пишна і смачна: рецепт справжнісінької домашньої піци

Піца буде високою та м'якою завдяки швидкодіючим дріжджам. І готується вона дуже швидко.

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Це найпростіша піца "Маргарита", так як її готують італійські господині. В оригінальному рецепті вона готується з томатним соусом і сиром моцарелла. Але ви можете додати всі інгредієнти, які хочете: орегано, гриби, ковбасні вироби та багато іншого. Рецептом поділилися на сайті Fatto In Casa Da Benedetta.

Домашня піца "Маргарита"

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

сухі пивні дріжджі — 7 г;

цукор — 10 г;

тепла вода — 400 мл;

оливкова олія — 50 мл;

дрібна сіль — 6,5 г;

томатний соус — 300 г;

сир моцарела — 250 г.

До борошна додаємо 7 г пивних сухих дріжджів і 2 чайні ложки цукру. Усе добре перемішуємо.

Окремо налийте теплу воду у велику миску. Додаємо оливкову олію, починаємо перемішувати і по жмені всипати борошно.

Коли ми використали половину борошна, додаємо чайну ложку солі та продовжуємо перемішувати. У підсумку тісто вийде дуже щільним і липким. Накрийте харчовою плівкою і залиште підніматися в теплому місці до збільшення об'єму вдвічі. Це займе приблизно 2 години.

Після закінчення часу для закваски беремо деко розміром 35 х 35 см, або іншу форму, змащуємо його великою кількістю оливкової олії, розподіляючи її руками. Виливаємо тісто і ще змащеними олією руками розкладаємо його, щоб розподілити по всьому деку.

Поливаємо приготованим нами томатним соусом із сіллю, олією та спеціями за смаком. Щойно томатний соус розподілиться, дайте тісту піднятися ще 10 хвилин. Потім ставимо в духовку і готуємо приблизно 25 хвилин. Випікаємо в духовці, розігрітій до 200 °C.

Після закінчення часу дістаємо піцу з духовки і додаємо нарізану кубиками моцарелу. Потім ставимо в духовку ще на 5 хвилин, щоб сир розплавився. Наша піца готова.

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