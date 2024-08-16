Готується швидко, а виходить смачно: рецепт піци з фаршем "по-домашньому"
Піцу можна приготувати по-різному і з фаршем вийде дуже смачно та ситно.
Величезна кількість можливих інгредієнтів, тисячі комбінацій — кожен раз піца виходить новою і ще більш смачною. Ця піца нагадує не італійську класику, а великий відкритий пиріг. Рецептом поділились на сайті Cookery.
Піца з фаршем по-домашньому
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно — 450 г;
- яйця курячі — 1 шт;
- масло рослинне — 2 ст. л.;
- вода чиста — 1 стакан;
- сода — 1/2 ч. л.;
- оцет для гасіння соди;
- цукор — до свого смаку;
- сіль — до свого смаку.
Для начинки:
- фарш м'ясний — 500 г;
- одна цибулина;
- помідори — 4 шт;
- перець болгарський — 2 шт;
- соус томатний — 6 ст. л.;
- сир — 250 г;
- спеції, сіль.
Розбиваємо в глибоку миску, додаємо сіль, цукор, воду і рослинну олію. За допомогою віночка все ретельно збиваємо до однорідності. Потім частинами підсипаємо борошно, одночасно перемішуючи тісто спочатку віночком, а після (коли стане важко) руками. Наприкінці, за допомогою чайної ложки, відміряємо потрібну кількість соди, наливаємо трохи оцту, щоб він потрапив на всю соду і, коли почнеться реакція, швидко додаємо в тісто. Знову замішуємо тісто чистими руками, формуємо шар та кладемо у миску під рушник на 30 хвилин.
Готуємо начинку. Обсмажуємо цибулю з фаршем. Потім додаємо чорний мелений перець і сіль. М'ясний сік повинен майже повністю випаруватися.
Болгарський перець чистимо та нарізаємо кубиками, як і помідори.
Формуємо піцу. Розкочуємо тісто та викладаємо на деко. Викладаємо на нього 3 столові ложки томатного соусу, рівномірно розмазуємо його по поверхні, після викладаємо половину фаршу, помідори, перець, посипаємо зверху сиром і у такий же спосіб формуємо другу піцу.
Запікаємо піцу при температурі 180-200 градусів протягом 15-25 хвилин або поки тісто не підрум'яниться, а сир повністю не розплавиться. Готову домашню піцу дістаємо з духовки, даємо їй трохи охолонути і можна подавати до столу. В начинку можна додати солоні огірки, маслини або оливки, ковбасу, а також різну зелень.
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